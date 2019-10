INDvsSA : रोहित घाबरू नको, मी तुझ्या पाठिशी : विराट

विशाखापट्टणम : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिकेला उद्यापासून सुरवात होत आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघातील अंतिम खेळाडूंची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये रोहित शर्माला अपेक्षेप्रमाणे सलामीला संधी देण्यात आली आहे. रोहित शर्मावर सलामीला चांगली कामगिरी करण्याचे प्रचंड दडपण असणार अशी चर्चा होत आहे. मात्र, भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने त्याला एवढ्यातच स्वत:ला सिद्ध करण्याची काहीच घाई नसल्याचे सांगितले आहे.

"We are looking forward to Rohit playing his natural game at the top" - @imVkohli #TeamIndia #INDvSA @paytm pic.twitter.com/yCKPxhwSsu

