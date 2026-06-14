तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीवीर कोण? वैभव सूर्यवंशी नाही तर दुसराच खेळाडू रोहितचा उत्तराधिकारी, सेहवागने सांगितलं नाव

भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागने क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीला कोणी खेळावं याबाबत मोठं विधान केलय. सध्या वैभव सूर्यवंशीची सर्वत्र चर्चा होत आहे. मात्र वीरेंद्र सेहवागनं वैभव सूर्यवंशी ऐवजी दुसऱ्याच खेळाडूचं नाव घेत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीला खेळण्यासाठी योग्य असल्याचं म्हटलंय. वैभव सूर्यवंशीचं सगळेच कौतुक करत असताना सेहवागने सलामीवीर म्हणून रोहित शर्माचा योग्य उत्तराधिकारी यशस्वी जयस्वाल असल्याचं म्हटलंय..यशस्वी जयस्वाल वैभव सूर्यवंशीला सिनियर आहे. सध्या यशस्वी फक्त कसोटी क्रिकेटमध्ये नियमित खेळताना दिसतो. तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करून बराच काळ झाला तरी खूप कमी संधी मिळाली. तरीही वैभव सूर्यवंशीच्या तुलनेत वीरेंद्र सेहवागने यशस्वी जयस्वालला पसंती दिलीय..यशस्वी जयस्वाल कसोटीत केएल राहुलसोबत सलामीला येतो. पण एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सलामीवर शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा आहेत. तर टी२० मध्ये संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा हे सलामीला खेळतात. त्यामुळे यशस्वी सलामीला बॅकअप म्हणून आहे..Sports: क्रिकेटपटू भाविका अहिरे अंडर १९ महिला संघाच्या कर्णधारपदी; दोंडाईचाचे आजोळ, नाशिकची कन्या.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये यशस्वी जयस्वालनं २३ टी२० आणि ४ एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. त्याला एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये रोहित किंवा शुभमन गिल संघात नसताना संधी मिळाली. तर टी२०मध्ये संजू सॅमसन किंवा अभिषेक यांच्या उपस्थितीत तो खेळला. आतापर्यंत ४ एकदिवसीय सामन्यात यशस्वीने १७१ धावा केल्या आहेत. यात ११६ धावांच्या खेळीचा समावेश आहे..सेहवागने भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यावेळी समालोचन करत असताना म्हटलं की, सध्या तरी सलामीला कोणती जागा नाही. शुभमन गिल वनडेचा कर्णधार आहे तर रोहित शर्मा खेळतोय. रोहित शर्मा निवृत्त होताच तुम्ही जयस्वालला कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही खेळताना पाहू शकाल. यात ऋतुराज गायकवाड त्याचा स्पर्धक असू शकतो. पण जर तुम्ही तीन सलामीवीर घेतलेत तर त्यात जयस्वाल नक्की असेल..एकदिवसीय टीममध्ये शुभमन गिल किंवा रोहित शर्मा नसताना त्याला संघात घेतलं. त्याला संधी मिळाली आणि कामगिरी करता आली नाही म्हणून तो बाहेर आहे असं नाही. त्याला संधी मिळताच चांगली कामगिरी केली. तो फक्त ज्याच्या अनुपस्थितीत संघात होता तो परतल्यानं बाहेर बसवला गेला असंही वीरेंद्र सेहवाग म्हणाला..यशस्वी जयस्वाल शिवाय इशान किशनही सलामीला खेळण्यासाठी शर्यतीत असल्याचं वीरेंद्र सेहवाग म्हणाला. इशान किशान वनडे क्रिकेटचा भाग नाही. त्यानं एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान द्विशतक झळकावलंय. पण जयस्वालला एकदिवसीय क्रिकेट आणि टी२० मध्ये बघायला आवडेल. तिन्ही फॉरमॅटमध्ये तो खेळू शकतो असंही सेहवागने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.