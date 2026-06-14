क्रीडा

तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीवीर कोण? वैभव सूर्यवंशी नाही तर दुसराच खेळाडू रोहितचा उत्तराधिकारी, सेहवागने सांगितलं नाव

Who Will Replace Rohit Sharma? क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीला खेळण्यासाठी योग्य खेळाडू कोण यावर माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागने मत व्यक्त केलंय. त्याने वैभव सूर्यवंशी ऐवजी यशस्वी जयस्वालचं नाव घेतलं.
Yashasvi Jaiswal Backed as India's Future Opening Star

Yashasvi Jaiswal Backed as India's Future Opening Star

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवागने क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीला कोणी खेळावं याबाबत मोठं विधान केलय. सध्या वैभव सूर्यवंशीची सर्वत्र चर्चा होत आहे. मात्र वीरेंद्र सेहवागनं वैभव सूर्यवंशी ऐवजी दुसऱ्याच खेळाडूचं नाव घेत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सलामीला खेळण्यासाठी योग्य असल्याचं म्हटलंय. वैभव सूर्यवंशीचं सगळेच कौतुक करत असताना सेहवागने सलामीवीर म्हणून रोहित शर्माचा योग्य उत्तराधिकारी यशस्वी जयस्वाल असल्याचं म्हटलंय.

Loading content, please wait...
India
Cricket
BCCI
virender Sehwag