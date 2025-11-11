क्रीडा

विश्वकप विजेत्या क्रिकेटपटूच्या नावानं उभारणार स्टेडियम; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा..

Richa Ghosh Cricket Stadium in Siliguri : ऋचाने नुकताच झालेल्या आयसीसी महिला विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तिच्या सन्मानार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठी घोषणा केली. सिलिगुडी येथे लवकरच स्टेडियम बांधण्यात येणार असून त्या स्टेडियमला महिला क्रिकेटपटू ऋचा घोष हिचं नाव देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केले आहे. ऋचाने नुकताच झालेल्या आयसीसी महिला विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे तिच्या सन्मानार्थ राज्य सरकार हे स्टेडियमला बांधणार असल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

Cricket
West Bengal
Mamata Banerjee

