विश्वकप विजेत्या क्रिकेटपटूच्या नावानं उभारणार स्टेडियम; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा..

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठी घोषणा केली. सिलिगुडी येथे लवकरच स्टेडियम बांधण्यात येणार असून त्या स्टेडियमला महिला क्रिकेटपटू ऋचा घोष हिचं नाव देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केले आहे. ऋचाने नुकताच झालेल्या आयसीसी महिला विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळे तिच्या सन्मानार्थ राज्य सरकार हे स्टेडियमला बांधणार असल्याचं ममता बॅनर्जी यांनी सांगितलं..ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, हे स्टेडियम सिलीगुडी येथील चंदमनी टी इस्टेट परिसरातील 27 एकर जागेवर बांधलं जाणार आहे. त्याला आम्ही ऋचा घोष हिचं नाव देणार आहोत. तिच्या प्रतिभेचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. उत्तर बंगालमधील महिला क्रिकेटपटूंना प्रोत्साहित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारतर्फे लवकरच पूर्ण केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले..Richa Ghosh DSP Appointment : विश्वविजेती रिचा घोष आता थेट 'DSP' ; 'बंग भूषण' पुरस्काराने देखील सन्मानित!.दरम्यान शनिवारी पश्चिम बंगाल सरकारने ऋचाला 'बंग भूषण' पुरस्कार देत तिचा सन्मान केला. तसेच तिला उपअधीक्षक पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य सरकारकडून तिला सोन्याची चेनसुद्धा भेटवस्तू म्हणून देण्यात आली. यापूर्वी पश्चिम बंगाल क्रिकेट असोसिएशननेही ऋचाचा सन्मानार्थक कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ गांगुलीदेखील उपस्थित होते. यावेळी सौरभ गांगुली यांनी ऋचाला 34 लाख रुपयांचे बक्षीस आणि एक गोल्डन बॅटदेखील भेट म्हणून दिली..IND W vs PAK W: ०.४४ सेकंद! Richa Ghosh ची भारी रिअॅक्शन, अविश्वसनीय झेल घेऊन पाकिस्तानला दाखवला इंगा.ऋचाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात 24 चेंडू 34 धावांची खेळी करत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तिने आतापर्यंत भारतासाठी एकूण 51 एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. यात तिने 49 गावात 1145 धावा केल्या आहेत. तिची सरासरी 29.35 इतकी असून स्ट्राइक रेट 103 पेक्षाही जास्त आहे. तिने आतापर्यंत सात अर्धशतक झळकावली आहेत.