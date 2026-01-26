T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी वेस्ट इंडिजचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर! अष्टपैलू खेळाडूंवर भर, पाहा संपूर्ण टीम

टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी वेस्ट इंडिजने आपला १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. यावेळी शाई होप या माजी विश्वविजेत्या संघाचे नेतृत्व करणार आहे. वेस्ट इंडिज विश्वचषक संघात फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा समावेश आहे. वेस्ट इंडिजने अलीकडेच अफगाणिस्तानविरुद्ध टी-२० मालिका खेळली. परंतु त्या मालिकेतील बहुतेक खेळाडूंना विश्वचषक संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. फलंदाजांमध्ये फक्त जॉन्सन चार्ल्स, शिमरॉन हेटमायर आणि ब्रँडन किंग यांनी संघात आपले स्थान कायम ठेवले आहे..वेस्ट इंडिजचा हा संघ मजबूत फलंदाजी, अनेक अष्टपैलू पर्याय आणि वेगवान गोलंदाजी आक्रमणाने सज्ज असल्याचे दिसून येते. हाच संघ २७ जानेवारीपासून पार्ल येथे सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळेल. भारत आणि श्रीलंकेत २०२६ मध्ये होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकासाठी वेस्ट इंडिजने त्यांच्या संघात अनकॅप्ड क्विंटन सॅम्पसनचा समावेश केला आहे. तर वेगवान गोलंदाज अल्झारी जोसेफ दुखापतीमुळे बाहेर पडला आहे. एविन लुईसलाही संघात स्थान देण्यात आलेले नाही..Nat Sciver Brunt: तीन हंगामांची प्रतीक्षा संपली! WPL मध्ये पहिलं शतक ठोकलं; नॅट सायव्हर ब्रंटनं रचला इतिहास.या स्पर्धेसाठी शाई होपकडे संघाची कमान सोपवण्यात आली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शाई होप संघात परतला आहे. तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या अलिकडच्या टी-२० मालिकेचा भाग नव्हता, परंतु आता त्याला विश्वचषकासाठी संघात स्थान देण्यात आले आहे. होपच्या नेतृत्वाखाली वेस्ट इंडिज पुन्हा एकदा टी-२० क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरेल. .होप व्यतिरिक्त, रोस्टन चेस, जेसन होल्डर, शेरफेन रुदरफोर्ड आणि रोमारियो शेफर्ड हे देखील संघात परतले आहेत, ज्यामुळे संघाचे संतुलन आणखी मजबूत झाले आहे. अलिकडेच, अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत वेस्ट इंडिजचा २-१ असा पराभव झाला. विश्वचषकापूर्वी, वेस्ट इंडिज त्यांच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार आहे..अभिषेक शर्मा बनला नवा 'हिटमॅन'! रोहित शर्माचा न्यूझीलंडविरुद्धचा मोठा विक्रम मोडला, असा पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ठरला.टी-२० विश्वचषकासाठी वेस्ट इंडिज संघ: शाई होप (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, जॉन्सन चार्ल्स, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकिल होसेन, शमार जोसेफ, ब्रँडन किंग, गुडाकेश मोटी, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रुदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, जेडेन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.