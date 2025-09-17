क्रीडा

West Indies Tour India 2025 : वेस्ट इंडिज संघ ७ वर्षांनी भारतात येणार; दिग्गज खेळाडूच्या मुलाला संधी, १५ सदस्यीय संघाची घोषणा

15-Member Team Announced : द्विपक्षीय मालिकेसाठी वेस्ट इंडीजचा हा भारत दौरा तब्बल ७ वर्षांनी होतो आहे. वेस्ट इंडीजसाठी ही मालिका वर्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या नव्या चक्रातील पहिली मालिका असणार आहे.
West Indies announce 15-member squad for India tour : येत्या २ ते १४ ऑक्टोबरदरम्यान भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीजयांच्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवण्यात येणार आहे. अहमदाबाद आणि दिल्ली येथे हे सामने खेळवण्यात येणार असून त्यासाठी वेस्ट इंडीजच्या १५ सदस्यीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या संघात वेस्ट इंडीजचा धडाकेबाज फलंदाज शिवनारायण चंदरपॉलच्या मुलाचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय आणखी दोन नव्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे.

