Fifa World Cup : एका राजाने निवडला संघ... खेळाडूंवरील गुन्हे माफ अन् इंग्लिश तेल कंपनी बंद पाडण्याची धमकी; १९३० च्या वर्ल्ड कपचा रंजक किस्सा तुम्ही ऐकला नसेल...

Romania's remarkable journey to the 1930 FIFA World Cup: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची हळुहळू वातावरण निर्मिती होऊ लागली आहे. काल केप व्हर्दे या जेमतेम ५-६ लाख लोकसंख्या असलेल्या संघाने २०१० च्या वर्ल्ड कप विजेत्या स्पेनला गोलशून्य बरोबरीत रोखून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याआधी क्युराकासोने पदार्पणाच्या वर्ल्ड कपमध्ये चारवेळच्या विजेत्या जर्मनीविरुद्ध गोल करून इतिहास रचला. हे सर्व झाले, या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे... पण, फुटबॉल इतिहासात असे अनेक भन्नाट किस्से आहेत, जे कदाचित कुणाला माहित नसतील... सुरूवात करूयात १९३० च्या पहिल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून, जी उरुग्वे येथे झाली होती....३ दिवसांची मुदत अन् राजाचा निर्णय...१९३० च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या रोमानिया संघाची निवड चक्क त्यांच्या राजाने केली होती. राजा कॅरोल द्वितीय (King Carol II) यांनी हा संघ निवडला होता. त्यासाठी त्यांनी चक्क इंग्लिश तेल कंपनी बंद पाडण्याची धमकी दिली... खेळाडूंवर नोंदवलेले गुन्हे माफ केले... राजे कॅरोल द्वितीय हे ८ जून १९३० रोजी एका राजकीय सत्तापालटानंतर गादीवर बसले होते. ते अत्यंत हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असले तरी क्रीडाप्रेमी असल्याने त्यांनी गादीवर येताच उरुग्वे येथे होणाऱ्या पहिल्या फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत रोमानिया संघाला सहभागी करण्याचा निर्णय घेतला. अंतिम मुदत संपायला अवघे ३ दिवस उरले असताना राजाने स्वतःच्या रोमानियाचे नाव नोंदवले..Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.त्यांनी सर्वप्रथम फुटबॉलशी संबंधित विविध गुन्ह्यांसाठी किंवा शिस्तभंगाच्या कारणांमुळे निलंबित असलेल्या सर्व खेळाडूंना तात्काळ माफी जाहीर केली. राजाने स्वतः बसून खेळाडूंची गुणवत्ता तपासून २२ जणांचा संघ निवडला. फुटबॉलच्या इतिहासात एखाद्या देशाचा राजा अधिकृत संघ निवडत असल्याची ही पहिलीच आणि एकमेव वेळ होती. रोमानियातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू हे हौशी खेळाडू होते आणि उपजीविकेसाठी नोकरी करत असत.यातील बहुतांश प्रमुख खेळाडू प्लॉइइस्टी येथील एका ब्रिटिश तेल कंपनीत काम करत होते..इंग्लिश तेल कंपनीला धमकी...उरुग्वेला जाणे, तिथे खेळणे आणि जहाजाने परत येणे यासाठी तब्बल ३ महिन्यांचा काळ लागणार होता.जेव्हा खेळाडूंनी ३ महिन्यांच्या भरगारी सुट्टीची मागणी केली, तेव्हा त्या ब्रिटिश कंपनीने ती साफ नाकारली. कंपनीने खेळाडूंना नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली. ही गोष्ट जेव्हा राजा कॅरोल यांच्या कानावर गेली, तेव्हा त्यांनी "जर खेळाडूंना ३ महिन्यांची पगारी सुट्टी दिली नाही, तर तुमची तेल कंपनी संपूर्ण रोमानियामध्ये कायमची बंद करण्यात येईल आणि तुमची मालमत्ता जप्त केली जाईल," असा इशाराच दिला. राजाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे कंपनी ने खेळाडूंना सुट्टीसह नोकरीची हमीही दिली..Premium|FIFA World Cup 2026 : ४८ संघांचा महासंग्राम; मेस्सी-रोनाल्डोचा अखेरचा वर्ल्डकप? फुटबॉल विश्वाच्या नव्या पर्वाला सुरुवात.राजाने सर्व अडचणी दूर केल्यानंतर रोमानियाचा संघ इटलीच्या जिनोआ बंदरावरून 'एसएस कोंटे व्हर्डे' नावाच्या प्रसिद्ध जहाजावर चढला. याच जहाजातून फिफाचे अध्यक्ष ज्युल्स रिमेट हे मूळ ट्रॉफी घेऊन प्रवास करत होते.सुमारे ११,००० किलोमीटरचा प्रवास करून हा संघ उरुग्वेला पोहोचला. पहिल्याच सामन्यात रोमानियाने पेरू देशाचा ३-१ असा पराभव करून शानदार सुरुवात केली. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात यजमान आणि पुढील संभाव्य विजेत्या उरुग्वे संघाने त्यांचा ४-० असा पराभव केल्याने रोमानियाचा प्रवास तिथेच संपला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.