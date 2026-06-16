क्रीडा

Fifa World Cup : एका राजाने निवडला संघ... खेळाडूंवरील गुन्हे माफ अन् इंग्लिश तेल कंपनी बंद पाडण्याची धमकी; १९३० च्या वर्ल्ड कपचा रंजक किस्सा तुम्ही ऐकला नसेल...

King Carol II selected Romania's Football squad? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपचा इतिहास हा केवळ मैदानावरील गोल आणि विजेतेपदांच्या कहाण्यांनी भरलेला नाही, तर त्यात राजकारण, सत्ताकेंद्रे आणि अनोख्या निर्णयांचाही मोठा वाटा आहे.
How King Carol II selected Romania's squad for the 1930 World Cup

How King Carol II selected Romania's squad for the 1930 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Romania's remarkable journey to the 1930 FIFA World Cup: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची हळुहळू वातावरण निर्मिती होऊ लागली आहे. काल केप व्हर्दे या जेमतेम ५-६ लाख लोकसंख्या असलेल्या संघाने २०१० च्या वर्ल्ड कप विजेत्या स्पेनला गोलशून्य बरोबरीत रोखून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याआधी क्युराकासोने पदार्पणाच्या वर्ल्ड कपमध्ये चारवेळच्या विजेत्या जर्मनीविरुद्ध गोल करून इतिहास रचला. हे सर्व झाले, या वर्ल्ड कप स्पर्धेचे... पण, फुटबॉल इतिहासात असे अनेक भन्नाट किस्से आहेत, जे कदाचित कुणाला माहित नसतील... सुरूवात करूयात १९३० च्या पहिल्या वर्ल्ड कप स्पर्धेपासून, जी उरुग्वे येथे झाली होती...

Loading content, please wait...
sports
Football News In Marathi
Football Marathi News
football player
football team selection
Football
FIFA World Cup