IND vs ENG ODI: इंग्लंड वनडे मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा कधी? विराट कोहली तंदुरुस्त, पण हार्दिक अजूनही दुखापतीनं त्रस्त

भारतीय संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. ज्यातील पहिला सामना गेल्या शनिवारी (१३ जून) धरमशाला येथे खेळला गेला. दुखापतीमुळे विराट कोहली भारतीय संघात नाही. संघ जाहीर झाला तेव्हा किंग कोहलीच्या नावाचा संघात समावेश होता. तसेच हार्दिकच्या नावाचाही समावेश होता, पण तोही दुखापतीमुळे खेळत नाही. अफगाणिस्तान एकदिवसीय मालिकेनंतर, भारतीय संघ आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये टी-२० मालिका खेळेल. .दोन्ही मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच झाली आहे. आयर्लंड दौरा २६ ते २८ जून दरम्यान होईल, ज्यामध्ये दोन टी-२० सामने खेळले जातील. यानंतर, भारतीय संघ १ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पाच टी-२० सामन्यांसाठी इंग्लंडचा दौरा करेल. इंग्लंडमधील टी-२० सामन्यांनंतर भारतीय संघ एकदिवसीय मालिकाही खेळणार असून, त्यासाठीचा संघ अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. .Ravi Shastri:"विराट कोहली 'अहंकारी आणि बिघडलेला मुलगा'? रवी शास्त्रींनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, तो फक्त मैदानातच...".मात्र या मालिकेसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी समोर आल्या आहेत, ज्यात विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्या यांच्या तंदुरुस्तीबद्दलच्या चर्चांचा समावेश आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा या आठवड्यात केली जाऊ शकते. सध्या, बीसीसीआयने याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. विराट कोहली इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त असेल. .Video : युझवेंद्र चहलचे २९ चेंडूंत शतक! पीटरसनने दिलेलं चॅलेंज २१ चेंडू राखून पूर्ण केलं, पण त्यात Twist आहे... ; मोडला एबीचा विक्रम.कोहलीच्या तंदुरुस्तीबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे. हार्दिक पांड्याची तंदुरुस्ती अनिश्चित असल्याचे दिसते. वृत्तांनुसार, हार्दिक सध्या तंदुरुस्तीच्या समस्यांनी त्रस्त आहे. संघ व्यवस्थापनाला तो आगामी २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त हवा आहे. तथापि, हार्दिकच्या तंदुरुस्तीबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.