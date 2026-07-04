Where is Cabo Varde? मेस्सी अन् अर्जेंटिनाची झोप उडवणारा केप व्हर्दे कुठेय माहित्येय? ५ लाख लोकसंख्या, दहा बेटांचा एक देश, जो नकाशात शोधूनही सापडत नाही...

Argentina vs Cabo Verde FIFA World Cup 2026: लिओनेल मेस्सी... जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू, ज्या संघात आहे त्या संघाला रोखणे भल्याभल्यांना जमलेले नाही. पण, काबो व्हर्दे त्याला अपवाद ठरला. जगभरातील मेस्सी चाहत्यांसाठी शनिवारची पाहाट झोप उडवणारी ठरली. कोण कुठला केप व्हर्दे अर्थात काबो व्हर्दे, मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला काय टक्कर देणार? हा असाच विचार करून निर्धास्त असलेल्या अर्जेंटियन फॅन्सचा जीव १२० मिनिटे टांगणीला लावला, तो याच संघाने... त्यांनी केवळ मेस्सीला रोखले नाही, तर आम्ही इथे फक्त नावासाठी नव्हे तर छाप पाडण्यासाठी आलोय, हे सिद्ध केले. पण, हा केप व्हर्दे नेमका आहे तरी कुठे? त्यांच्या फुटबॉलमधील या प्रगतीमागचं रहस्य काय? चला तर जाणून घेऊयात....फुटबॉलमध्ये देशाचा आकार, लोकसंख्या किंवा आर्थिक ताकद नेहमीच निकाल ठरवत नाही. अनेकदा शिस्तबद्ध संघरचना, स्पष्ट रणनीती आणि जिंकण्याची तीव्र इच्छा हेच महासत्तांनाही अडचणीत आणतात. काबो व्हर्दे हे त्याचं ताजं उदाहरण आहे. गुगल मॅपवर तुम्ही काबो व्हर्दे टाईप केलंत, तर तुम्हाला गुगल सेनेगल देशाच्या नजीक असलेल्या दहा बेटांकडे घेऊन जाईल... मुंबई, पुणे या मोठ्या शहरांपेक्षा हा देश लहानच आहे. लोकसंख्या जेमतेम ५ लाख असेल.. काबो वर्दे हा पश्चिम आफ्रिकेच्या किनाऱ्यालगत असलेला १० बेटांचा एक आकर्षक ज्वालामुखी द्वीपसमूह आहे. आपल्या समृद्ध पोर्तुगीज-आफ्रिकन संस्कृती, सुंदर समुद्रकिनाऱ्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या देशाने, फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीपर्यंत पोहोचणाऱ्या आतापर्यंतचा सर्वात लहान देशाचा मान पटकावला..FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट? .'ब्लू शार्क्स' म्हणून त्यांना फुटबॉल वर्तुळात ओळखले जाते आणि या संघाने जगभरातील चाहत्यांची मने जिंकली. त्यांनी केवळ अर्जेंटिनाला रडवले नाही, तर साखळी फेरीत स्पेन, उरुग्वे या माजी विजेत्यांनाही बरोबरीत रोखून सर्वांना अचंबित केले. असे तगडे संघ गटात असूनही केप व्हर्दे अपराजित राहिला आणि बाद फेरीत पोहोचला. आपल्या पहिल्याच वर्ल्ड कप स्पर्धेत या इवल्याशा संघाने जे केलंय, ते भल्याभल्यांना वर्षानुवर्षे खेळूनही जमलेलं नाही. फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील यंदाची संघ संख्या ३२ वरून ४८ केल्याने केप व्हर्देला संधी मिळाली आणि त्यांनी त्याचं सोनं केलं...फुटबॉल प्रवास..१९७५ मध्ये काबो व्हर्दे देशाला पोर्तुगालपासून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर २९ मे १९७८ रोजी या संघाने गिनीविरुद्ध आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला, ज्यात त्यांना ०-१ ने पराभव पत्करावा लागला होता. १९८२ मध्ये काबो व्हर्दे फुटबॉल फेडरेशनची (FCF) स्थापना झाली आणि १९८६ मध्ये या संघाला फिफाचे (FIFA) अधिकृत सदस्यत्व मिळाले. काबो व्हर्देची मूळ लोकसंख्या बेटांवर कमी आणि परदेशात, विशेषतः युरोपमध्ये जास्त आहे. या संघातील बहुतांश खेळाडू पोर्तुगाल, नेदरलँड्स आणि इतर युरोपीय देशांमधील लीगमध्ये खेळतात, ज्याचा फायदा राष्ट्रीय संघाला मजबूत करण्यासाठी झाला..ब्लू शार्क्स २०१३ मध्ये पहिल्यांदा 'आफ्रिका कप ऑफ नेशन्स' (AFCON) साठी पात्र ठरला. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी थेट उपांत्यपूर्व फेरी गाठून सर्वांना चकित केले. त्यानंतर २०१५, २०२१ आणि २०२३ च्या स्पर्धांमध्येही त्यांनी चमकदार कामगिरी करत आफ्रिकन फुटबॉलमध्ये आपले स्थान पक्के केले. त्यात त्यांनी फिफा वर्ल्ड कप गाजवला... ४० वर्षीय अनुभवी गोलरक्षक व्होझिन्हा याने या ऐतिहासिक प्रवासात मुख्य नायकाची भूमिका बजावली. या स्पर्धेत येण्यापूर्वी त्याचे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ४५ लाख होते ते आज २० मिलियनच्या वर पोहोचले आहेत..Argentina vs Cabo Verde : हॅट्स ऑफ काबो व्हर्दे... अर्जेंटिनाला विजयासाठी १२० मिनिटे झुंजवले; मुंबई, पुण्यापेक्षा लहान देश 'बाजीगर' ठरला....देशातील आणि परदेशात स्थायिक झालेल्या खेळाडूंना एकत्र आणून एक अधिक मजबूत राष्ट्रीय संघ तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या केप वर्दे फुटबॉल फेडरेशनच्या अनेक वर्षांच्या परिश्रमानंतर हे यश शक्य झाले. या वर्ल्ड कपसाठी निवडलेल्या २६ खेळाडूंपैकी १४ खेळाडू काबो व्हर्देबाहेर जन्मलेले आहेत, ज्यात नेदरलँड्समधील रॉटरडॅम येथील सहा खेळाडूंचा समावेश आहे. स्थानिक प्रतिभा आणि युरोपियन फुटबॉलमध्ये तयार झालेल्या खेळाडूंच्या मिश्रणामुळे संघाला अनुभव, खोली आणि संतुलन प्राप्त झाले आहे, ज्यामुळे या संस्मरणीय मोहिमेचा पाया रचण्यास मदत झाली आहे..आपण आपल्या देशाची प्रतिष्ठा जपली आहे. आम्ही विश्वविजेत्यांविरुद्ध दोनदा सामना बरोबरीत सोडवला, आम्ही सामना अतिरिक्त वेळेपर्यंत नेला... सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आम्हाला आमच्या खेळाडूंचा अभिमान आहे. आम्ही आमची ओळख दाखवून दिली.पेड्रो लेइटाओ ब्रिटो, काबो व्हर्देचे प्रशिक्षक .त्यांच्या प्रगतीचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मुख्य प्रशिक्षक बुबिस्ता यांच्या नेतृत्वाखालील सातत्य. ते जानेवारी २०२० पासून संघाचे नेतृत्व करत आहेत. बुबिस्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली, काबो वर्दे आफ्रिकेतील सर्वात मजबूत बचावात्मक संघांपैकी एक बनला. आधुनिक फुटबॉलमध्ये केवळ पैसा आणि मोठी लोकसंख्याच महत्त्वाची नसते, तर जिद्द, शिस्त आणि अचूक रणनीतीच्या जोरावर कोणताही छोटा देश जगावर अधिराज्य गाजवू शकतो, हे काबो व्हर्देने सिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.