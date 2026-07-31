Commonwealth Games 2026: सायकल दुरूस्तीचे काम करणाऱ्या बापाच्या लेकीने इतिहास घडवला... ज्युदोत पक्कं केलं पदक, कोण आहे अस्मिता डे?

Asmita Dey reaches women's -48kg Semifinal, confirms medal: त्रिपुरा राज्यातून आलेल्या अस्मिताच्या घरात खेळाची कोणतीही पार्श्वभूमी नाही... तिचे वडील दक्षिण त्रिपुरातील बेलोनिआ या छोट्या शहरात सायकल दुरुस्तीचे दुकान चालवतात... अत्यंत मर्यादित साधनांमुळे तिच्या प्रवासात आर्थिक अडचणी होत्या, मात्र तिच्या कुटुंबाने तिच्या क्रीडा क्षेत्रातील आवडीला नेहमीच पाठिंबा दिला. आज अस्मिताने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत धडक मारत ज्युदोमध्ये भारताचे पदक निश्चित केले. . तिने स्कॉटलंडच्या चार वेळा वरिष्ठ ब्रिटिश विजेत्या सुमर शॉ हिचा गोल्डन स्कोअरमध्ये १-० असा पराभव करत सर्वांना आश्चर्यचकित केले. सहा मिनिटांहून अधिक काळ चाललेल्या चुरशीच्या सामन्यात अस्मिताने शांतता, संयम आणि तांत्रिक कौशल्याचे उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. संपूर्ण सामना अत्यंत चुरशीचा झाला. दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांना कडवी झुंज दिली आणि बराच वेळ कोणालाही गुण मिळवता आला नाही. दोघींच्या पकडी आणि बचाव इतके प्रभावी होते की कोणतीही हालचाल निर्णायक ठरत नव्हती..सामना संपण्यास १ मिनिट २५ सेकंद शिल्लक असताना अस्मिताच्या नावावर पहिला शिडो (दंड) नोंदवला गेला. मात्र, त्यानंतरही तिने हार मानली नाही. निर्धारित वेळेत कोणालाही गुण मिळवता न आल्याने सामना 'गोल्डन स्कोअर'मध्ये गेला. या टप्प्यात जो खेळाडू पहिला गुण मिळवतो, तोच विजेता ठरतो. गोल्डन स्कोअर तब्बल २ मिनिटे २४ सेकंद चालला. अखेर अस्मिताने अप्रतिम डाव साधत स्कॉटलंडच्या सुमर शॉला मॅटवर फेकले आणि नियंत्रण कायम ठेवत निर्णायक गुण मिळवला. या विजयामुळे भारताचे पदक निश्चित झाले असून, आता तिच्याकडे सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी आहे. .अस्मिताने कॅसाब्लांका आफ्रिकन ओपन २०२५ स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले आहे. मकाऊ ज्युनियर आशियाई चषक २०२३ स्पर्धेत तिने सुवर्णपदक पटकावून आपली छाप पाडली. सुरुवातीला ती एथलेटिक्समध्ये (८०० मीटर धावणे) होती, त्यानंतर तिच्या प्रशिक्षकांनी तिची क्षमता ओळखून तिला ज्युडो खेळण्याचा सल्ला दिला. कुटुंबापासून हजारो किलोमीटर दूर राहून तिने भोपाळमधील 'साई' (SAI) प्रादेशिक केंद्रात ज्युडोचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतले, ज्याच्या जोरावर आज तिने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे नाव रोशन केले आहे.Commonwealth Games 2026 : आजोबा भाजी विकायचे, वडील शिवणकाम करतात... लव्हप्रीतने भारतासाठी जिंकले ऐतिहासिक पदक! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.