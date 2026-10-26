वडिलांनी शेन वॉर्नच्या संघाला हरवलेलं, मुलानं रणजी ट्रॉफीत 400 धावा करत घडवला इतिहास; कोण आहे चिन्मय सुतार?

रणजी ट्रॉफी २०२६-२७च्या दुसऱ्या फेरीतील सामन्यात मिझोरामकडून खेळणाऱ्या चिन्मय सुतारने ऐतिहासिक खेळी साकारली. त्यानं नागालँडविरुद्ध नाबाद ४०० धावा फटकावल्या. रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात अशी कामगिरी करणारा तो दुसरा फलंदाज ठरलाय. ७७ वर्षांनी रणजी ट्रॉफीत एका डावात एकाच फलंदाजानं ४०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. .रणजी ट्रॉफीच्या ९२ वर्षांच्या इतिहासात अशी कामगिरी फक्त दुसऱ्यांदा घडली आहे. याआधी बीबी निंबाळकर यांनी रणजी ट्रॉफीच्या एका डावात ४०० धावा करण्याचा पराक्रम केला होता. १९४८-४९मध्ये काठियावाडविरुद्ध महाराष्ट्राकडून खेळताना नाबाद ४४३ धावा केल्या होत्या..Ashirvad Sooryavanshi Century: १९ चौकार, ६ षटकार... ११९ चेंडूंत १६८ धावा! वैभव सूर्यवंशीच्या भावाने गाजवले मैदान Video.चिन्मय सुतारने सुरुवातीला संयमी फलंदाजी केली, मात्र नंतर फटकेबाजी करत धावा वसूल केल्या. त्याने ६ व्या गड्यासाठी १६८ धावांची भागिदारी केली. मिझोरामचे ९ गडी बाद झाल्यानंतर शेवटच्या गड्यासोबतही चांगली भागिदारी करत ४०० धावांचा टप्पा गाठत विक्रम नोंदवला..वडील क्रिकेटरक्रिकेटचं बाळकडू चिन्मयला घरातूनच मिळालं आहे. त्याच्या वडिलांनीही क्रिकेटमध्ये चमक दाखवली होती. राजेश सुतार हे १९९०च्या दशकात मुंबई क्रिकेटमध्ये षटकार मारण्यासाठी ओळखले जात होते. मुंबईकडून ७ रणजी ट्रॉफी सामने आणि ३० लिस्ट ए सामने खेळले. मुंबईकडून ते १९९८मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरद्ध सामन्यात खेळले होते. तेव्हा स्टीव्ह वॉ आणि शेन वॉर्नच्या संघाला हरवलं होतं..वडिलांची सचिनसोबत भागिदारीमुंबईतील ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर १९९८मध्ये हा सामना झाला होता. तेव्हा ऑस्ट्रेलियाचा संघ भारत दौऱ्यावर होता. मुंबईकडून खेळताना चिन्मयचे वडील राजेश सुतार यांनी सचिन तेंडुलकर सोबत मिळून ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची धुलाई केली होती. दोघांनी १५ षटकात ९७ धावांची भागिदारी केली. यात राजेश सुतार यांनी ४३ चेंडूत ६ चौकाराच्या मदतीनं ४५ धावा केल्या होत्या. तर सचिनने याच सामन्यात शेन वॉर्नच्या गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवत नाबात २०४ धावा केल्या होत्या. मुंबईने या टूर मॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा दारुण पराभव केला होता..मुंबई सोडली, मिझोरामकडून खेळण्याचा निर्णयमुंबईत जन्मलेल्या चिन्मयने विजय हजारे ट्रॉफीत मुंबईकडून खेळत महाराष्ट्र संघाविरोधात पदार्पण केलं होतं. २ सामन्यानंतर त्याला संधी मिळाली नाही. त्यामुळे चिन्मयने मुंबई सोडत मिझोरामला जाण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.