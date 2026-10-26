क्रीडा

वडिलांनी शेन वॉर्नच्या संघाला हरवलेलं, मुलानं रणजी ट्रॉफीत 400 धावा करत घडवला इतिहास; कोण आहे चिन्मय सुतार?

Who is Chinmay Sutar ? रणजी ट्रॉफीच्या ९२ वर्षांच्या इतिहासात फक्त दोनच फलंदाजांना ४०० आणि त्यापेक्षा जास्त धावा करता आल्या आहेत. मुंबईच्या चिन्मय सुतारने मिझोरामकडून खेळताना ही कामगिरी केलीय.
Who is Chinmay Sutar

Who is Chinmay Sutar

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रणजी ट्रॉफी २०२६-२७च्या दुसऱ्या फेरीतील सामन्यात मिझोरामकडून खेळणाऱ्या चिन्मय सुतारने ऐतिहासिक खेळी साकारली. त्यानं नागालँडविरुद्ध नाबाद ४०० धावा फटकावल्या. रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात अशी कामगिरी करणारा तो दुसरा फलंदाज ठरलाय. ७७ वर्षांनी रणजी ट्रॉफीत एका डावात एकाच फलंदाजानं ४०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Mumbai
Ranji Trophy
Marathi News Esakal
www.esakal.com