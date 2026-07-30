WHO IS DILIP GAVIT? ५ वर्षांचा असताना झाडावरून पडला अन् हात गमावला... शेतमजूराच्या पोरानं राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'सुवर्ण'अध्याय लिहिला; संघर्षमय कहाणी

Who is Dilip Mahadu Gavit Commonwealth Games gold medalist : भारतासाठी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा सहावा दिवस अविस्मरणीय राहिला... बॉक्सिंगपटूंनी आपापल्या गटात उपांत्य फेरीत प्रवेश करून सहा पदकं निश्चित केलेली असताना मध्यरात्री नाशिकच्या दिलीप महादू गावितने टी-४७ च्या १०० मीटर शर्यतीत सुवर्ण कामगिरी केली, त्याच्यासोबत मोहम्मद बासिलने रौप्यपदक जिंकले. यासह लांब उडीत श्रीशंकर मुरलीने रौप्यपदकाची कमाई केली. महिलांच्या ३००० मीटर स्टीपलचेस प्रकारात पारुल चौधरीला पाचव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागल्याने भारताचे हक्काचे पदक गेले. पण, कालचा दिवस अविस्मरणीय केला, तो नाशिकच्या दिलीपने... ही सुवर्ण कामगिरी त्याच्या कष्टाचे, मेहनतीचे आणि संघर्षाचे प्रतिक आहे...पाच वर्षांचा असताना हात गमावला....महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भाग असलेल्या सुरगाणा तालुक्यामधील तोरण डुंगरी या एका छोट्या गावातील दिलीपचा जन्म... त्याचे वडील महादू व आई जिजाबाई, हे शेतमजुरी करतात. स्वतःची शेती नसल्याने ते गावातील इतरांच्या शेतात शेतमजुरी करून आपले कुटुंब चालवतात. दिलीप अवघा ५ वर्षांचा असताना झाडावरून खाली पडला. ही एक सामान्य दुखापत वाटली होती, पण तिथून त्याचा मोठा संघर्ष सुरू झाला. गावात त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळाले नाहीत आणि पैशांच्या अभावामुळे उपचार लांबले.त्यामुळे दिलीपच्या उजव्या हाताला गँग्रीन (Gangrene) झाले. संसर्ग संपूर्ण शरीरात पसरू नये म्हणून डॉक्टरांना त्याचा उजवा हात कोपराच्या खालून कापून कापावा लागला..Commonwealth Games 2026: नाशिकच्या दिलीप गावितला 'सुवर्ण'; Goosebumps आणणारा Video! २ रौप्यपदकांसह भारताने सहाव्या दिवशी पक्की केली ६ पदकं.पोटाला चिमटा...हा त्याच्यासाठी खूप मोठा मानसिक धक्का होता. पण, एका हाताने अपंगत्व आल्यावरही दिलीपने कधी स्वतःला लाचार समजले नाही. गावातील डोंगराळ आणि चढ-उताराच्या रस्त्यांवर तो लहानपणापासून इतर मुलांपेक्षा वेगाने धावायचा. खेळाडूसाठी दूध, अंडी, आणि सकस आहाराची गरज असते. रोजची मजुरी करून जेमतेम पैसे मिळायचे, तरीही आई-वडिलांनी आपल्या पोटाला चिमटा काढून दिलीपला जेवढी मदत करता येईल तेवढी केली..आयुष्याला कलाटणी...नाशिकच्या 'व्हीके स्पोर्ट्स अकॅडमी'चे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी त्याचे टॅलेंट एका स्थानिक स्पर्धेत पाहिले.त्यांनी दिलीपची गरिबी पाहून त्याला आपल्या अकॅडमीत मोफत प्रवेश दिला. त्याच्या राहण्याची, खाण्याची आणि चांगल्या ट्रॅक शूजची व्यवस्था केली. दिलीप मूळचा ४०० मीटर शर्यतीचा खेळाडू आहे, परंतु २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी त्याच्या धावण्याच्या वेगाचा अचूक वापर करण्यासाठी प्रशिक्षकांनी त्याला १०० मीटर स्प्रिंट प्रकारात उतरवण्याचा रणनीतिक निर्णय घेतला, जो पूर्णपणे यशस्वी ठरला. सध्या त्याला भारतीय क्रीडा मंत्रालयाच्या 'टॉप्स' आणि 'ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट' (OGQ) या नामांकित संस्थेकडून जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, फिजिओथेरपिस्ट आणि डाएट मिळतो. .हात नसलेला मुलगा काय धावणार?गावातून जेव्हा दिलीप नाशिक शहरात प्रशिक्षणासाठी गेला, तेव्हा अनेक गावकऱ्यांनी "हात नसलेला मुलगा काय धावणार?" असे म्हटले होते. पण त्याच्या आई-वडिलांनी लोकांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले आणि दिलीपला त्याच्या स्वप्नांचा पाठलाग करू दिला. एका मुलाखतीत त्याच्या वडिलांनी सांगितले होते, "आम्ही आयुष्यभर गरिबीत मजुरी केली, पण आमच्या मुलाने आज आमचे आणि देशाचे नाव जगात मोठे केले. त्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.