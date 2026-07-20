Ferran Torres: मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला रडवणारा फेरान टोरेस कोण आहे? जाणून घ्या स्पेनच्या नव्या हिरोची कहाणी, स्पेनला बनवलं विश्वविजेता

Who is Ferran Torres?: फिफा विश्वचषक २०२६( FIFA World Cup 2026)स्पर्धेला अखेर नवा विश्वविजेता मिळाला आहे. स्पेनने अर्जेंटिनाचा १-० असा पराभव करत तब्बल १६ वर्षांनंतर पुन्हा विश्वचषक ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. मात्र, या विजयानंतर जितकी चर्चा स्पेनच्या विजेतेपदाची होत आहे, तितकीच चर्चा एका खेळाडूचीही रंगली आहे. लिओनेल मेस्सीचे(lionel messi ) सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेता होण्याचे स्वप्न भंग करणारा आणि स्पेनला विश्वचषक जिंकून देणारा फेरान टोरेस नेमका कोण आहे, याची उत्सुकता आता जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांना लागली आहे. अतिरिक्त वेळेत त्याने केलेल्या एका गोलने स्पेनला विश्वविजेता बनवलं आणि अर्जेंटिनाच्या हातातून विश्वचषक निसटला..सामन्यात तब्बल ९० मिनिटे दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. त्यामुळे सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. अतिरिक्त वेळेच्या दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच, १०६ व्या मिनिटाला फेरान टोरेसने मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं. त्याने डाव्या पायाने जोरदार फटका मारत चेंडू थेट जाळ्यात धाडला आणि स्पेनला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. अखेर हा एकमेव गोल सामन्याचा निकाल ठरला आणि स्पेनने विश्वचषकावर आपले नाव कोरले..FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.कोण आहे फेरान टोरेस?फेरान टोरेसचा जन्म २९ फेब्रुवारी २००० रोजी स्पेनमधील व्हॅलेन्सिया येथे झाला. लहानपणापासूनच त्याला फुटबॉलची आवड होती. व्हॅलेन्सिया क्लबच्या अकादमीतून त्याने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर मँचेस्टर सिटीकडून खेळत त्याने इंग्लिश फुटबॉलमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या तो बार्सिलोना क्लबकडून खेळतो. वेगवान धावणे, अचूक फिनिशिंग आणि दबावाच्या क्षणी गोल करण्याची क्षमता यामुळे तो स्पेनच्या आक्रमण फळीतील महत्त्वाचा खेळाडू मानला जातो..अर्जेंटिनाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात फेरान सुरुवातीच्या अकरामध्ये नव्हता. दुसऱ्या हाफमध्ये प्रशिक्षकांनी त्याला मैदानात उतरवलं आणि त्याने मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं. अतिरिक्त वेळेच्या १०६ व्या मिनिटाला त्याने केलेला गोल स्पेनसाठी विश्वचषक जिंकून देणारा ठरला..या गोलामुळे फेरान टोरेसने एक खास विक्रमही आपल्या नावावर केला. विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरून विजयी गोल करणारा तो इतिहासातील केवळ दुसरा फुटबॉलपटू ठरला. याआधी २०१४ च्या अंतिम सामन्यात जर्मनीसाठी मारिओ गोट्झेने अशी कामगिरी केली होती..Fifa World Cup Final : स्पेन विश्वविजेता! लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना 'चारीमुंड्या चीत'; १६ वर्षांनंतर 'Tiki-Taka' ची बाजी.सामन्यानंतर फेरानच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहण्यासारखा होता. तो म्हणाला, "हा क्षण शब्दांत सांगता येणार नाही. अजूनही माझा विश्वास बसत नाही की आम्ही विश्वचषक जिंकलो. हा माझ्या आयुष्यातला सर्वात मोठा दिवस आहे."एका गोलने फेरान टोरेसने केवळ स्पेनला विश्वविजेतेपद मिळवून दिलं नाही, तर स्वतःचं नावही फुटबॉलच्या इतिहासात कायमचं कोरलं. आता त्याची ओळख फक्त बार्सिलोनाचा खेळाडू म्हणून नाही, तर मेस्सीचं स्वप्न भंग करून स्पेनला विश्वचषक जिंकून देणारा हिरो म्हणून कायम लक्षात राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.