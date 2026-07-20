क्रीडा

Ferran Torres: मेस्सीच्या अर्जेंटिनाला रडवणारा फेरान टोरेस कोण आहे? जाणून घ्या स्पेनच्या नव्या हिरोची कहाणी, स्पेनला बनवलं विश्वविजेता

Who is Ferran Torres?: फिफा विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात अतिरिक्त वेळेत निर्णायक गोल करत फेरान टोरेसने स्पेनला १६ वर्षांनंतर विश्वविजेतेपद मिळवून दिले. जाणून घ्या बार्सिलोनाच्या या स्टार फुटबॉलपटूची प्रेरणादायी कहाणी.
Who is Ferran Torres?

Who is Ferran Torres?

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Who is Ferran Torres?: फिफा विश्वचषक २०२६( FIFA World Cup 2026)स्पर्धेला अखेर नवा विश्वविजेता मिळाला आहे. स्पेनने अर्जेंटिनाचा १-० असा पराभव करत तब्बल १६ वर्षांनंतर पुन्हा विश्वचषक ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. मात्र, या विजयानंतर जितकी चर्चा स्पेनच्या विजेतेपदाची होत आहे, तितकीच चर्चा एका खेळाडूचीही रंगली आहे.

लिओनेल मेस्सीचे(lionel messi ) सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेता होण्याचे स्वप्न भंग करणारा आणि स्पेनला विश्वचषक जिंकून देणारा फेरान टोरेस नेमका कोण आहे, याची उत्सुकता आता जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांना लागली आहे. अतिरिक्त वेळेत त्याने केलेल्या एका गोलने स्पेनला विश्वविजेता बनवलं आणि अर्जेंटिनाच्या हातातून विश्वचषक निसटला.

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