Hardik Pandya’s New Girlfriend Revealed

Who is mahieka Sharma? : कोण आहे हार्दिक पंड्याची नवीन गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा? दोघांमध्ये नेमकं किती वर्षांचं अंतर?

Hardik Pandya’s New Girlfriend Revealed : माहिका शर्मा ही मॉडेल असून सध्या हार्दिकसोबतच्या नात्यावरून ती चर्चेत आहे. दोघेही नुकताच मुंबईत विमानतळावर दिसून आले. तसेच हार्दिकने तिच्याबरोबरचे काही फोटोही शेअर केलं.
Published on

Indian cricketer Hardik Pandya confirms his relationship with model Mahika Sharma : भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्याने त्याच्या ३२ व्या वाढदिवशी मॉडल माहिका शर्मासोबतचे खास फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोसह त्याने त्यांच्यातील नात्यांचाही कबुली दिली आहे. तसेच त्याने वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे काही फोटोही शेअर केले आहेत. त्यानंतर आता दोघांच्याही नात्याची चर्चा रंगली असून हार्दिकची नवी गर्लफ्रेंड नेमकी कोण आहे? असा प्रश्न आता त्याच्या चाहत्यांना पडला आहे.

