Sachin Yadav: नीरजलाही मागे टाकणारा कोण आहे सचिन यादव? पोलिस भरतीनंतर भालाफेक सोडण्याचा केलेला विचार, पण...

Who Is Sachin Yadav? उत्तर प्रदेशातील खेकरा गावचा सचिन यादवने वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये चौथ्या क्रमांकावर स्थान मिळवले. त्याने या स्पर्धेत नीरज चोप्रालाही मागे टाकले होते.
  • सचिन यादवने वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भालाफेकीत चौथ्या क्रमांकावर राहिला.

  • नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या उपस्थितीत सचिनने ८६.२७ मीटर लांब भाला फेकून सर्वांना चकीत केले.

  • त्याच्या या कामगिरीने त्याने भारताची आशा उंचावली आहे.

