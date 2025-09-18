Sachin Yadav: नीरजलाही मागे टाकणारा कोण आहे सचिन यादव? पोलिस भरतीनंतर भालाफेक सोडण्याचा केलेला विचार, पण...

सचिन यादवने वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भालाफेकीत चौथ्या क्रमांकावर राहिला. नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या उपस्थितीत सचिनने ८६.२७ मीटर लांब भाला फेकून सर्वांना चकीत केले. त्याच्या या कामगिरीने त्याने भारताची आशा उंचावली आहे..वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) भारतीयांचे लक्ष पुरुषांच्या भालाफेकीच्या अंतिम फेरीकडे होते. भारताचं सर्वात मोठं आशास्थान असलेला नीरज चोप्रा अंतिम फेरीत खेळत होता. पण फक्त नीरजच नाही, तर आणखी एक भारतीय अंतिम फेरीत पोहचला होता, तो म्हणजे २५ वर्षीय सचिन यादव. खरंतर नीरज चोप्रा, अर्शद नदीन, अँडरसन पीटर्स, ज्युलियन वेबर्स यांसारखे दिग्गज मैदानात असताना सचिनची फारशी चर्चाही नव्हती. मात्र या अंतिम फेरीनंतर त्याने सर्वांनाच त्याची दखल तर घ्यायला लावलीच, पण भारताची भविष्यासाठी आशाही उंचावली..Athletics Championships: नीरज-अर्शदकडून निराशा, पण भारताच्या सचिनचं पदक फक्त ४० सेंटीमीटरने हुकलं; जाणून कोण ठरलं विजेता.या अंतिम फेरीत एकिकडे नीरज आणि अर्शद हे प्रतिद्वंद्वी टॉप ६ मध्येही जाऊ शकले नसताना, सचिनने मात्र शेवटपर्यंत आशा उंचावल्या होत्या. सचिनने पहिल्याच प्रयत्नात ८६.२७ मीटर लांब भाला फेकला. या अंतराने त्याचे आव्हान शेवटच्या फेरीपर्यंत जिवंत राहिले. मात्र तो सहाव्या आणि शेवटच्या प्रयत्नानंतर चौथ्या क्रमांकावर राहिला. त्याचं कांस्यपदक फक्त ४० सेंटीमीटरने हुकले. मात्र, त्याने ८६.२७ मीटरचे अंतर पार केल्याने त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरीची नोंद केली. यापूर्वी त्याने एवढा लांब अंतर पार केले नव्हते..नीरजने दिलं प्रोत्साहनगुरुवारी नीरज पाचव्या फेरीनंतर ८ व्या क्रमांकावर राहिल्याने बाहेर पडला. पण असं असलं तरी त्याने मैदानातच थांबून सचिनचे मनोबल वाढवले होते. तो सचिनने सहाव्या प्रयत्नात थ्रो करेपर्यंत मैदानात होता. तसेच त्याने पाचव्या फेरीनंतर सचिनची पाठही थोपटली होती.कोण आहे सचिन यादव?सचिन यादव मुळचा उत्तर प्रदेशमधील खेकरा गावचा. त्याचा जन्म २५ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये एका शेतकरी कुटुंबात झाला. सुरुवातीला सचिन क्रिकेटचा मोठा चाहता होता. तो वेगवान गोलंदाजीही करायचा. पण वयाच्या १९ व्या वर्षी तो ऍथलेटिक्सकडे वळला आणि पर्यायाने भालाफेकीकडे. ६ फुट ५ इंच उंची असलेला सचिन दिसायला धिप्पाड असल्याने तो ऍथलेटिक्समध्ये चमकेल, अशी आशा होतीच. तो एमएस धोनी आणि जसप्रीत बुमराह यांना आदर्श मानतो..त्याची भालाफेकीशी ओळख त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या संदीप यादवने करून दिली. त्यानंतर त्याला नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एनसीओईमध्ये भाला फेक प्रशिक्षक नवल सिंह यांच्याकडे प्रशिक्षणासाठी जाण्याचा सल्लाही दिला. हा सल्ला सचिनसाठी सर्वात फायदेशीर ठरला. सचिन स्पोर्ट्स कोटामधून २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेश पोलिसमध्ये भरती झाला. संदीप यादवही पोलिसमध्ये आहे. दरम्यान सचिन पोलिस झाल्यानंतर भालाफेक सोडणारही होता, कारण नोकरी मिळाल्याने तो समाधानी होता. मात्र संदीपने त्याला नवल सिंह यांच्याकडे प्रशिक्षणासाठी जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर सचिनने भालाफेक कायम ठेवली आणि आज तो नीरजनंतर भारताचा भालाफेकीतील मोठी आशा ठरताना दिसत आहे..सचिनच्या शैलीची तुलना अनेकदा अर्शद नदीमशीही होते. कारण त्यांची शरिरयष्ठी आणि भाला फेकण्याचे तंत्र साधारण सारखे आहे. सचिनने गेल्या दोन वर्षात वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने आशियाई चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेत रौप्यपदकही जिंकले होते. त्याआधी याचवर्षी त्याने ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते. त्याने त्यावेळी ८४.३९ मीटर लांब भाला फेकला होता..Neeraj Chopra कडून घोर निराशा! जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक राखण्यात अपयशी, टॉप-६ मध्येही स्थान नाही.तो नीरज चोप्रा क्लासिक २०२५ स्पर्धेतही ८२.३३ मीटर लांब भाला फेकत चौथ्या क्रमांकावर राहिला होता. तसेच त्याने वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियशीप २०२५ च्या पात्रता फेरीत त्याने सर्वोत्तम ८३.६७ मीटर अंतर भाला फेकला होता. त्यामुळे तो १० व्या क्रमांकावर राहिला होता आणि त्याने अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं होतं. अंतिम फेरीत त्याने सर्वांनाच चकीत केले. त्याने पहिल्या प्रयत्नात ८६.२७ मीटर अंतर पार केल्यानंतर, दुसरा प्रयत्न फाऊल ठरला, त्यानंतरच्या चार प्रयत्नात त्याने अनुक्रमे ८५.७१ मीटर, ८४.९० मीटर, ८५.९६ मीटर आणि ८०.९५ मीटर लांब भाला फेकला होता. त्याच्या या कामगिरीने त्याने सर्वच भारतीयांची मनं जिंकली आहेत..FAQs१. सचिन यादव कोण आहे?(Who is Sachin Yadav?)➤ सचिन यादव हा उत्तर प्रदेशच्या खेकरा गावचा २५ वर्षीय भारतीय भालाफेकपटू आहे.२. सचिन यादवचा जन्म कधी झाला?(When was Sachin Yadav born?)➤ सचिन यादवचा जन्म २५ ऑक्टोबर १९९९ रोजी झाला.३. सचिन यादवची उंची किती आहे?(What is Sachin Yadav’s height?)➤ सचिन यादवची उंची सुमारे ६ फूट ५ इंच आहे.४. सचिन यादवचे प्रशिक्षण कोण देतो?(Who is Sachin Yadav’s coach?)➤ त्याला नवी दिल्लीतील प्रशिक्षक नवल सिंह यांच्याकडे प्रशिक्षण मिळाले आहे.५. सचिन यादवचे मोठे यश कोणते?(What are Sachin Yadav’s major achievements?)➤ आशियाई चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये रौप्यपदक, राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक आणि वर्ल्ड ऍथलेटिक्स २०२५ मध्ये चौथा क्रमांक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.