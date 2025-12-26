क्रीडा

Who Is Vishal Jaiswal : एक गुगली अन् विराट स्टंप आऊट! कोहलीसह Rishabh Pant ला शतकापासून रोखणारा विशाल जैस्वाल नेमका कोण?

Googly That Stumped Virat Kohli : बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे सुरु असलेल्या दिल्ली विरुद्ध गुजरात सामन्यात दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना आक्रमक सुरुवात केली. विराट कोहलीने अवघ्या २९ चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. पण एका नवोदित गोलंदाजाने त्याला बाद केलं.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम रचलेल्या विराट कोहलीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. वि़जय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्याच सामन्यात विराटने शानदार शतक झळकावलं, तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने तुफानी अर्धशतकीय खेळी केली. या सामन्यातही तो शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता, मात्र विशाल जैस्वाल नावाच्या एका गोलंदाजाने त्याला जाळ्यात अडकवत माघारी धाडलं. विशेष म्हणजे त्याने दिल्लीचा कर्णधार रिषभ पंतलादेखील बाद करत शतकापासून वंचित ठेवलं.

Cricket
Rishabh Pant
Virat kohli
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

