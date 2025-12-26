Who Is Vishal Jaiswal : एक गुगली अन् विराट स्टंप आऊट! कोहलीसह Rishabh Pant ला शतकापासून रोखणारा विशाल जैस्वाल नेमका कोण?

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक विक्रम रचलेल्या विराट कोहलीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. वि़जय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्याच सामन्यात विराटने शानदार शतक झळकावलं, तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने तुफानी अर्धशतकीय खेळी केली. या सामन्यातही तो शतकाच्या दिशेने वाटचाल करत होता, मात्र विशाल जैस्वाल नावाच्या एका गोलंदाजाने त्याला जाळ्यात अडकवत माघारी धाडलं. विशेष म्हणजे त्याने दिल्लीचा कर्णधार रिषभ पंतलादेखील बाद करत शतकापासून वंचित ठेवलं. .बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे सुरु असलेल्या दिल्ली विरुद्ध गुजरात सामन्यात दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना आक्रमक सुरुवात केली. विराट कोहलीने अवघ्या २९ चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. विराटची आक्रमक फलंदाजी बघता, त्याला बाद करणं गरजेचं होतं. यावेळी विशाल जैस्वालने विराटला गुगली टाकला. या चेंडूवर षटकार मारण्यासाठी विराट पुढे आला. मात्र, चेंडू बॅटला लागता थेट किपरच्या हातात गेला आणि विराट स्टॅपआऊट झाला. या सामन्यात विराटने ७७ धावांची खेळी केली..Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.विशाल जैस्वालने या सामन्यात ४ फलंदाजांना बाद केलं. यामध्ये कोहलीसह दिल्लीचा कर्णधार ऋषभ पंतचा देखील समावेश होता. विशालने आपल्या १० षटकांच्या स्पेलमध्ये ४२ धावा देत ४ महत्त्वाच्या विकेट घेतल्या. विशाल हा २७ वर्षीय अष्टपैलू खेळाडू असून तो गुजरातचं प्रतिनिधित्व करतो. विशालने ११ प्रथम श्रेणी सामने खेळले असून २३.५२ च्या सरासरीने ४० विकेट्स घेतल्या आहेत. यात सातवेळा एका डावात ५ विकेट्स घेण्याचा समावेश आहे..पहिल्याच सामन्यात शतक, आता विराट कोहली, रोहित शर्मा यांचा Vijay Hazare Trophy मधील पुढील सामना कधी? वाचा सर्व डिटेल्स.१३ लिस्ट-ए सामन्यांत त्याने ९ विकेट्स घेतल्या असून विराट कोहलीचा विकेट ही त्याची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कामगिरी ठरली आहे. लिस्ट-ए कारकिर्दीत पहिल्यांदाच त्याने एका डावात ४ विकेट्स घेतल्या आहेत. याशिवाय गुजरातकडून १६ टी-२० सामन्यांत त्याने १५ विकेट्स घेतल्या आहेत. केवळ गोलंदाजीच नाही, तर फलंदाजीतही त्याने १७ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतकाच्या जोरावर ३७० धावाही केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.