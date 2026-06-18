Yoane Wissa scores historic World Cup goal for DR Congo: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत बुधवारी आणखी एक धक्कादायक निकाल पाहायला मिळाला. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोच्या पोर्तुगाल संघाला पहिल्याच सामन्यात दुबळ्या डीआर काँगोकडून १-१ अशा बरोबरीवर समाधान मानण्यास भाग पाडले. २१ व्या मिनिटाला आघाडी घेतल्यानंतर पोर्तुगाल बाजी मारेल असे वाटले होते, परंतु पहिल्या हाफच्या भरपाईवेळेत योआन विसाने हेडरद्वारे भन्नाट गोल केला. दुसऱ्या हाफमध्ये १-१ अशा बरोबरीची कोंडी फोडण्यात पोर्तुगालला अपयश आले आणि त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले. ५२ वर्षानंतर वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या मध्य आफ्रिकन देशाचा हा पहिलाच वर्ल्ड कप गोल ठरला अन् त्यांचा पहिलाच गुणही ठरला..मृत्यूच्या दारातून आभाळाला गवसणी रोनाल्डोच्या बलाढ्य पोर्तुगालला ज्या काँगो (DR Congo) देशाने वर्ल्ड कप स्पर्धेत धूळ चारली, त्या संघाचा आणि प्रीमियर लीगमधील ब्रेंटफर्ड (Brentford) क्लबचा विसा आज मुख्य कणा आहे. विसाचा जन्म ३ सप्टेंबर १९९६ रोजी फ्रान्समध्ये झाला. त्याचे आई-वडील काँगोमधून फ्रान्समध्ये स्थलांतरित झाले होते. लहानपणापासूनच फुटबॉलची प्रचंड आवड असलेल्या विसाने फ्रान्सच्या अनेक छोट्या क्लबांमधून खेळायला सुरुवात केली. 'लोरियंट' या डच/फ्रेंच क्लबसाठी खेळताना त्याने एका मोसमात १६ गोल करत स्वतःची ओळख एका धोकादायक विंगर आणि स्ट्रायकर म्हणून निर्माण केली..Portugal vs Congo DR : ख्रिस्तियानो रोनाल्डो 'म्हातारा' झाला... सहावा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या सुपरस्टारसोबत नेमकं काय घडलं ते वाचा....पण, त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली...जुलै २०२१ मधील एक रात्र योआन विसाच्या आयुष्यातील सर्वात भयानक रात्र ठरली. विसा आपल्या घरात असताना एका मानसिकदृष्ट्या विकृत महिलेने त्याच्यावर अॅसिड हल्ला (Acid Attack) केला आणि त्याच्या मुलीचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न केला. ती महिला आदल्या दिवशी त्याच्याकडे ऑटोग्राफ मागण्यासाठी आली होती. त्या महिलेला १८ वर्षांचा कारावास झाला आणि जानेवारी २०२५ नंतर तिच्यावर आजीवन कारावासाची कारवाई झाली. अॅसिड थेट त्याच्या चेहऱ्यावर आणि डोळ्यांत गेले. फुटबॉल करिअर तर सोडाच, पण विसाचा जीव वाचेल की नाही आणि त्याला पुन्हा जग पाहता येईल का, अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती..अॅसिड हल्ल्याच्या धक्क्यातून बरेच लोक मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खचून जातात. पण विसा हा वेगळ्या मातीचा बनला होता. या घटनेच्या अवघ्या एका महिन्यानंतर, ब्रिटनमधील प्रसिद्ध ब्रेंटफर्ड (Brentford FC) या प्रीमियर लीग क्लबने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आणि त्याला करारबद्ध केले. चेहऱ्यावर शस्त्रक्रियेचे व्रण घेऊन विसा मैदानावर उतरला. त्याने केवळ पुनरागमनच केले नाही, तर प्रीमियर लीगमध्ये लिव्हरपूल, आर्सनल आणि चेल्सी सारख्या जगातील सर्वात मोठ्या क्लब्सविरुद्ध गोल डागून खळबळ माजवून दिली..Portugal vs Congo DR : महाराष्ट्रापेक्षा कमी लोकसंख्या, पण Fifa World Cup स्पर्धेत भरारी... पोर्तुगालविरुद्ध ऐतिहासिक गोल करणाऱ्या 'काँगो' देशाची हवा....विसाकडे फ्रान्सकडून खेळण्याचा पर्याय उपलब्ध होता, पण त्याने आपल्या पूर्वजांच्या 'डीआर काँगो' (DR Congo) या देशाची निवड केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.