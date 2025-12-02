गौतम गंभीरकडून हर्षित राणाला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये संधी का दिली जाते? खरं कारण समोर, 'तो' व्हिडीओ होतोय व्हायरल...

गेल्या काही महिन्यांपासून भारताचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आपल्याला क्रिकेटच्या प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतो आहे. यावरून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका देखील केली जाते आहे. हर्षित राणाला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये संधी का दिली जाते? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो आहे. मात्र, या टीकाकारांना हर्षित राणाने आपल्या प्रदर्शनाने प्रत्युत्तर दिलं आहे. .रांची येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने तीन विकेट घेत टीकाकारांची तोंड बंद केली आहेत. याप्रदर्शनाद्वारे त्याने निवड समितीचा विश्वासही सार्थ ठरवला आहे. अशातच हर्षितला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये संधी का दिली जाते? यामागची रणनीती काय? यावर भारताचा वेगवान गोलंदाज संदीप शर्मा याने भाष्य केलं आहे. हर्षितच्या प्रदर्शनानंतर त्याचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओनंतर त्याच्या निवडीमागील दीर्घकालीन धोरण स्पष्ट झाले आहे..Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल.‘टॉक विथ मानवेन्द्र’ या कार्यक्रमात बोलताना तो म्हणाला की ''हर्षित राणाची निवड त्याच्या क्षमतेच्या आधारावर झाली आहे. निवड समिती एखाद्यामध्ये असलेलं कौशल्य ओळखते आणि त्यानंतर त्याला परिपक्व होण्यासाठी वेळ देते. त्याच्याबाबत तेच झाले आहे. तो 140 किमीपेक्षा जास्त वेगाने गोलंदाजी करतो. त्याची उंची चांगली आहे. बांधा मजबूत आहे. दोन–तीन वर्षे त्याच्यावर काम केले तर तो उत्कृष्ट गोलंदाज बनू शकतो” ही निवड समितीची रणनीती आहे, असं तो म्हणाला..Gautam Gambhir Reaction: तो मीच ज्याने..! गंभीरचा अॅटिट्यूड कायम; कोच म्हणून कायम राहण्यास पात्र आहेस का? प्रश्नावर म्हणाला... .''वेगवान गोलंदाज घडवणे हे नेहमीच एक प्रकारचा ‘जुगार’ असतो आणि निवडकर्ते ते जोखीम जाणूनबुजून घेतात. जर त्यांनी असे पाच खेळाडूं शोधले आणि त्यांच्यावर मेहनत घेतली तर त्यापैकी एक–दोन खेळाडू यशस्वी होतात. म्हणूनच निवड समितीसाठी हे कठीण असतं. हर्षित आता फक्त 23–24 वर्षांचा आहे. त्याला काही काळ खेळवावं लागेल, चुका करायला लागतील, त्यातूनच तो शिकेल” असंही त्याने स्पष्ट केलं. दरम्यान, पहिल्या सामन्यात हर्षितने तीन विकेट घेतल्या. या प्रदर्शनानंतर कर्णधार केएल राहुलनेही त्याचं कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.