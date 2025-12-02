क्रीडा

गौतम गंभीरकडून हर्षित राणाला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये संधी का दिली जाते? खरं कारण समोर, 'तो' व्हिडीओ होतोय व्हायरल...

Why Gautam Gambhir Backs Harshit Rana in Every Format : रांची येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने तीन विकेट घेत टीकाकारांची तोंड बंद केली आहेत. याप्रदर्शनाद्वारे त्याने निवड समितीचा विश्वासही सार्थ ठरवला आहे.
Why Gautam Gambhir Backs Harshit Rana in Every Format

Why Gautam Gambhir Backs Harshit Rana in Every Format

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

गेल्या काही महिन्यांपासून भारताचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आपल्याला क्रिकेटच्या प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतो आहे. यावरून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीका देखील केली जाते आहे. हर्षित राणाला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये संधी का दिली जाते? असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो आहे. मात्र, या टीकाकारांना हर्षित राणाने आपल्या प्रदर्शनाने प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
Cricketer
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com