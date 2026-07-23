Commonwealth Games 2026 स्पर्धेत क्रिकेटसह कुस्ती, बॅटमिंटनचा समावेश का केलेला नाही? कारण घ्या जाणून

Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ स्पर्धेला २३ जुलैपासून सुरुवात होत आहे. ही स्पर्धा ग्लासगोला खेळवली जात आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेत नेहमीच भारताची कामगिरी चांगली राहिलेली आहे, गेल्या काही स्पर्धांमध्ये तर भारत सातत्याने टॉप-५ मध्ये राहिला आहे. पण यंदा भारतीयांच्या पदकांमध्ये यावेळी मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. कारण यंदा अनेक खेळ कमी करण्यात आले आहेत, ज्यात क्रिकेट, कुस्ती, बॅटमिंटन अशा खेळांचाही समावेश आहे..Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी ५३ कोटींचा खर्च; क्रीडा मंत्रालयाकडून ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंगला प्राधान्य.खंरतर २०२२ मध्ये बर्मिंगहॅमला झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत १९ खेळ खेळवण्यात आले होते. पण यंदा ग्लासगोमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत १९ खेळच खेळवण्यात येणार आहे. त्यामुळेच भारतालाही मोठा फटका पदक संख्येत बसणार आहे. कारण जे ९ खेळ कमी करण्यात आले आहे, त्यातील बऱ्याच खेळात भारताने हमखास पदके जिंकली आहेत.राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२२ मध्ये खेळण्यात आलेल्या १९ खेळांपैकी क्रिकेट (महिला टी२०), बॅडमिंटन, हॉकी, स्क्वॅश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, कुस्ती, बीच व्हॉलिबॉल आणि रग्बी सेव्हन हे ९ खेळ राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ मधून कमी करण्यात आले आहेत. यंदा ग्लासगोमध्ये ऍथलेटिंक्स, जलतरण, ट्रॅक सायकलिंग, वेटलिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल, नेटबॉल, अर्टिस्टिक जिमनॅस्टिंक, ज्युदो, बॉक्सिंग हे १० खेळ खेळवण्यात येणार आहेत..विशेष म्हणजे जे ९ खेळ कमी करण्यात आलेत, त्यातील २०२२ राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताने कुस्तीमध्ये १२ पदके, टेबल टेनिसमध्ये ७ पदके, बॅडमिंटनमध्ये ६ पदके, हॉकी आणि स्क्वॅशमध्ये प्रत्येकी २ पदके आणि क्रिकेटमध्ये एक पदक जिंकले होते. पण आता हे खेळच यंदा नसल्याने भारताला मोठे नुकसान झाले आहे.२०२२ राष्ट्रकुल स्पर्धेत क्रिकेटचे २४ वर्षांनंतर पुनरागमन झाले होते. राष्ट्रकुल स्पर्धेत सर्वात पहिल्यांदा १९९८ मध्ये क्रिकेट खेळवण्यात आले होते. क्वालालंपूरला झालेल्या त्या स्पर्धेत वनडे क्रिकेट झाले होते, ज्यात दक्षिण आफ्रिकेने सुवर्णपदक, ऑस्ट्रेलियाने रौप्य पदक आणि न्यूझीलंडने कांस्य पदक जिंकले होते. यानंतर २०२२ मध्ये २४ वर्षांनी क्रिकेट राष्ट्रकुल स्पर्धेत झाले, पण त्यावेळी महिला टी२० स्पर्धा झाली. २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाने सुवर्णपदक जिंकले, तर भारतीय महिला संघाने रौप्य पदक जिंकले होते. न्यूझीलंडने कांस्य पदक जिंकले होते..९ खेळ कमी का झाले?ग्लासगोच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतून ९ खेळ कमी होण्याचं मुख्य कारण आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय आहे. खरंतर २०२६ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद यापूर्वी ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया राज्याला देण्यात आले होते. पण स्पर्धेला ३ वर्षांचाच कालावधी बाकी असताना २०२३ मध्ये व्हिक्टोरिया राज्याने यजमानपदावरून माघार घेतली. त्यामुळे कमी वेळात पर्यायी यजमान मिळवण्याचे आव्हान होते. पण यावेळी स्कॉटलंडने पुढाकार घेतला. मात्र त्यांच्याकडे आयोजनासाठी मर्यादीत वेळ होता. त्यामुळे ही स्पर्धा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी स्कॉटलंडने खेळांची संख्या १९ वरून १० केली..Commonwealth Games ला आजपासून सुरुवात; भारताची मदार ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंगवर, पदकतालिकेत अव्वल पाचचे लक्ष्य.राष्ट्रकुल स्पर्धेत ७४ देश सहभागी होत असल्याने या स्पर्धेचे आयोजन करणे खर्चिक असते. त्यातही अनेक माजी यजमानांना गुंतवणुकेतून फारसा परतावा मिळाला नसल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियानेही काढता पाय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच २०२४ मध्ये ग्लासगोमध्येच राष्ट्रकुल स्पर्धा झाली होती. त्यामुळे तिथे बऱ्यापैकी पायाभूत सुविधा तयार होत्या. अशात तेथील ४ ठिकाणी या स्पर्धेतील खेळांचे आयोजन करण्याचे निश्चित झाले. याशिवाय नेहमीप्रमाणे यंदा खेळाडूंसाठी राष्ट्रकुल स्पर्धेचे व्हिलेज बांधण्याऐवजी खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची सोय विविध हॉटेल्समध्ये करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.