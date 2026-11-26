दक्षिण आफ्रिकेच्या एका खेळाडूने असा पराक्रम केला आहे जो कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही घडला नव्हता. दक्षिण आफ्रिकेचा अष्टपैलू खेळाडू वियान मुल्डर याने आधी त्रिशतक झळकावलं. त्यानंतर गोलंदाजी करताना एकाच डावात सात विकेट घेण्याची कामगिरी केली. अशी कामगिरी करणारा तो कसोटी क्रिकेटमधील पहिलाच खेळाडू ठरला आहे..मुल्डरने हा पराक्रम झिम्बाब्वेविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात केला. त्याने फलंदाजी करताना नाबाद ३६७ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ३३ चौकार आणि ९ षटकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारली. विशेष म्हणजे त्याला ४०० धावांचा टप्पा गाठण्याची संधी होती. मात्र त्याने वैयक्तिक विक्रमापेक्षा संघाच्या हिताला महत्त्व दिलं आणि डाव घोषित करण्याचा निर्णय घेतला..Indian Cricket: बुमराचा गोलंदाजीचा अंदाज सचिनलाही आला नव्हता, माजी प्रशिक्षक जॉन राईट यांनी उघडला जसप्रीतच्या प्रवासाचा मार्ग.त्रिशतकानंतर गोलंदाजीतही कमालफलंदाजीत मोठी खेळी साकारल्यानंतर मुल्डरने गोलंदाजीतही आपली चमक दाखवली. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांना त्याने मैदानावर टिकू दिलं नाही. त्याने सामन्यात एकूण सात विकेट घेतल्या. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये एकाच सामन्यात त्रिशतक आणि सात विकेट घेणारा तो पहिला खेळाडू ठरला..यापूर्वी अनेक खेळाडूंनी कसोटी क्रिकेटमध्ये त्रिशतक झळकावलं आहे. तसेच एका डावात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट घेण्याची कामगिरीही अनेकांनी केली आहे. मात्र एकाच सामन्यात त्रिशतक आणि सात विकेट घेण्याचा पराक्रम कोणालाही करता आला नव्हता..१४९ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाचकसोटी क्रिकेटची सुरुवात १८७७ मध्ये झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक दिग्गज खेळाडूंनी या प्रकारात आपली छाप पाडली आहे. मात्र मुल्डरने केलेली कामगिरी ऐतिहासिक ठरली आहे. त्याच्या या अष्टपैलू खेळीमुळे क्रिकेटविश्वात त्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्हीत त्याने संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.