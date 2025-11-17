क्रीडा

WPL 2026 Date: मोठी बातमी! महिला प्रीमियर लीग २०२६ कधीपासून सुरू होणार? तारीख आली समोर

WPL 2026 Venue And Schedule: महिला प्रीमियर लीग २०२६ वेळापत्रक समोर आले आहे. याला बीसीसीआयने मान्यता दिली आहे. हंगाम ७ जानेवारी रोजी सुरू होऊन ३ फेब्रुवारी रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे.
WPL 2026 Venue And Schedule

WPL 2026 Venue And Schedule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा हंगाम ७ जानेवारीपासून सुरू होऊ शकतो. बीसीसीआय सर्व WPL २०२६ सामन्यांसाठी मुंबई आणि बडोदा ही ठिकाणे निवडण्याची अपेक्षा आहे. अनेक महिला क्रिकेटपटूंनी डीवाय पाटील स्टेडियमला ​​त्यांचे आवडते म्हणून ओळखले आहे. हंगामातील पहिला सामना तिथे होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
Cricket
BCCI
premier league
Cricketer News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com