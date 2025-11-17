WPL 2026 Date: मोठी बातमी! महिला प्रीमियर लीग २०२६ कधीपासून सुरू होणार? तारीख आली समोर

महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा हंगाम ७ जानेवारीपासून सुरू होऊ शकतो. बीसीसीआय सर्व WPL २०२६ सामन्यांसाठी मुंबई आणि बडोदा ही ठिकाणे निवडण्याची अपेक्षा आहे. अनेक महिला क्रिकेटपटूंनी डीवाय पाटील स्टेडियमला त्यांचे आवडते म्हणून ओळखले आहे. हंगामातील पहिला सामना तिथे होऊ शकतो. .महिला प्रीमियर लीगचा पुढील हंगाम ७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी दरम्यान खेळण्याची अपेक्षा आहे. क्रिकबझच्या मते, जर परिस्थिती सध्याच्या स्थितीत राहिली तर अंतिम सामना बडोद्यातील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळवला जाऊ शकतो. बडोदाचा पहिला टप्पा १६ जानेवारी रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे, भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना त्याच ठिकाणी खेळवला जाण्याच्या फक्त पाच दिवस आधी..IND vs SA : 'तुमचा बँक बॅलन्स वाढवत राहा...' कोलकाता कसोटीनंतर पीटरसन संतापला; खेळाडूंसह क्रिकेट बोर्डालाही झापलं.वृत्तानुसार, बीसीसीआयने अद्याप या प्रकरणाबाबत संघ मालकांशी कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही. सध्या अनौपचारिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या WPL लिलावादरम्यान संघांना हंगामाच्या सुरुवातीच्या तारखेची माहिती दिली जाईल असे वृत्त आहे. सामन्यांसाठी लखनौ, बेंगळुरू, मुंबई आणि बडोदा या ठिकाणांवर चर्चा झाली होती..परंतु असे वृत्त आहे की मुंबई आणि बडोदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये खेळवण्यात आले होते. परंतु यावेळी महिला प्रीमियर लीग अनेक कारणांमुळे जानेवारीमध्ये आयोजित केली जाऊ शकते. एक कारण म्हणजे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणारा पुरुषांचा टी-२० विश्वचषक..IPL मध्ये कॅप्टनला जाब विचारला जातो...केएल राहुलचा LSG चे मालक गोयंकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा?.मुंबई इंडियन्स ही गतविजेती WPL विजेती आहे, WPL २०२५ च्या अंतिम फेरीत दिल्ली कॅपिटल्सला हरवून त्यांनी दुसरे महिला प्रीमियर लीग विजेतेपद जिंकले आहे. RCB ने एकदा ट्रॉफी जिंकली आहे. दिल्ली कॅपिटल्स तीन वेळा अंतिम फेरीत पोहोचले आहे पण अद्याप त्यांना ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.