Women T-20 Worldcup : टी-२० रणनीतीच्या फेरविचाराची गरज; अमोल मुजुमदार

लंडन - एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय महिला संघावर टी-२० विश्वकरंडकातील साखळी फेरीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने भारतीय महिला संघावर सहा विकेट व सहा चेंडू राखून विजय मिळवला. या पराभवामुळे टीम इंडियाचे आव्हान संपुष्टात आले..याच पार्श्वभूमीवर भारतीय महिला संघाचे प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेतील अपयशाचे खापर सुमार गोलंदाजी व गचाळ क्षेत्ररक्षणावर फोडले. तसेच भारतीय महिला संघाला आता टी-२० प्रकारात रणनीतीचा फेरविचार करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट मतही त्यांच्याकडून या वेळी व्यक्त करण्यात आले..भारतीय महिला संघाने पाकिस्तान, बांगलादेश व नेदरलँड्स या देशांना पराभूत केले, मात्र दक्षिण आफ्रिका व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांविरुद्ध त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत विजय आवश्यक होता, मात्र या लढतीत पराभव झाला व उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या. अमोल मुजुमदार स्पष्ट करतात की, टी-२० प्रकारात वेगळ्या योजनांचा विचार करावा लागणार आहे. आगामी काळात टी-२० संघाच्या संयोजनावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे..मुजुमदार पुढे सांगतात की, भारतीय संघाकडून गोलंदाजी व क्षेत्ररक्षण या दोन्हीमध्ये सुमार कामगिरी करण्यात आली. तसेच फलंदाजांनीही अधिक आक्रमक फलंदाजी करणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीत आम्हाला १५ ते २० धावा आणखी करायला हव्या होत्या. भारतीय संघ फलंदाजी करीत असताना अखेरच्या टप्प्यात यश मिळाले. त्यामुळे क्षेत्ररक्षणाला सुरुवात झाल्यानंतर आमच्या बाजूने वातावरण निर्माण झाले असे वाटू लागले, मात्र अखेरीस ऑस्ट्रेलियन संघाने आमच्यापेक्षा छान खेळ केला, हे मान्य करावे लागेल..पॉवरप्लेमध्ये संथ फलंदाजीअमोल मुजुमदार यांनी भारतीय फलंदाजांनी पॉवरप्लेमध्ये संथ फलंदाजी केल्याचेही सांगितले. ते म्हणाले की, पॉवरप्लेमध्ये १० ते १५ धावा आणखी व्हायला हव्या होत्या, हे मला मान्य आहे. त्यामुळे निकालामध्ये फरक पडला असता, मात्र पॉवरप्लेमध्ये आम्ही विकेट गमावले नव्हते. हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघाने छान कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.