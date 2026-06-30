क्रीडा

Women T-20 Worldcup : टी-२० रणनीतीच्या फेरविचाराची गरज; अमोल मुजुमदार

एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय महिला संघावर टी-२० विश्वकरंडकातील साखळी फेरीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली.
Women T-20 Cricket Worldcup

Women T-20 Cricket Worldcup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लंडन - एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय महिला संघावर टी-२० विश्वकरंडकातील साखळी फेरीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने भारतीय महिला संघावर सहा विकेट व सहा चेंडू राखून विजय मिळवला. या पराभवामुळे टीम इंडियाचे आव्हान संपुष्टात आले.

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