Women T20 World Cup : भारतीय संघात बदलाचे वारे; वर्ल्ड कप अपयशानंतर वेगवान हालचाली!

मुंबई - भारतीय महिला क्रिकेट संघावर टी-२० विश्वकरंडकात साखळीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली. यामुळे मागील वर्षी एकदिवसीय विश्वकरंडक पटकावणाऱ्या भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का बसला. भारतीय महिला संघाच्या कामगिरीवर टीकाही होऊ लागली. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या माजी खेळाडू डायना एडलजी यांनी परखड मत व्यक्त करताना म्हटले की, भारतीय महिला क्रिकेटच्या हितासाठी आता कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आहे..मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार व कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे. डायना एडलजी यांनी भारतीय महिला संघाबाबत मत व्यक्त करताना पुढे म्हटले की, हरमनप्रीत कौर ही माझी आवडती खेळाडू. मी तिला नेहमीच पाठिंबा दिला, पण आता भारतीय महिला संघाला पुढचा विचार करण्याची गरज आहे..हरमनप्रीत कौरला खेळाडू म्हणून संघात ठेवायला हवे, पण कर्णधार म्हणून नव्या खेळाडूच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची आवश्यकता आहे. नवनवीन योजना राबवणारा कर्णधार असायला हवा. गोलंदाजीत कशा प्रकारे बदल करता येतील याकडे विशेष लक्ष देणारा कर्णधार हवा. हरमनप्रीत कौर कर्णधार म्हणून स्थिरावली आहे. यामध्ये बदल आवश्यक आहे..दोन वेगळे संघ हवेत डायना एडलजी यांनी एकदिवसीय व टी-२० अशा दोन प्रकारांत दोन वेगळे संघ असायला हवेत, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, महिला क्रिकेटपटूंच्या तंदुरुस्तीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे दोन प्रकारांत दोन वेगळे संघ असायला हवेत. प्रशिक्षक व सपोर्ट स्टाफमध्येही बदल करायला हवेत..भारतीय खेळाडूंनी विश्वकरंडकात ११ झेल सोडले. ही खेदजनक बाब होय. क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षकही बदलायला हवेत. आशियाई स्पर्धेसाठी मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. या स्पर्धेमध्ये पदक जिंकल्यास पुन्हा हाच संघ कायम राहील. ही स्टोरी पुढे कायम राहील. त्यामुळे या संघामध्ये किमान एक ते दोन बदल करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.