क्रीडा

Women T20 World Cup : आता कठोर निर्णयाची वेळ : डायना एडलजी

भारतीय महिला क्रिकेट संघावर टी-२० विश्वकरंडकात साखळीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली.
amol muzumdar and harmanpreet kaur

amol muzumdar and harmanpreet kaur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - भारतीय महिला क्रिकेट संघावर टी-२० विश्वकरंडकात साखळीतच गारद होण्याची नामुष्की ओढवली. यामुळे मागील वर्षी एकदिवसीय विश्वकरंडक पटकावणाऱ्या भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का बसला. भारतीय महिला संघाच्या कामगिरीवर टीकाही होऊ लागली.

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