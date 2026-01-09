Cricket Fever Returns as Women’s Premier League Starts Today

Cricket Fever Returns as Women’s Premier League Starts Today

Sakal

क्रीडा

Women’s Premier League: महिला प्रीमियर लीगचा धडाका आजपासून; डी. वाय. पाटील स्टेडियममध्ये रंगणार पहिला टप्पा !

women cricketers in wpl Tournament: महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या पर्वाची रंगतदार सुरुवात; हरमनप्रीत आणि स्मृतीच्या संघात थरारक सामना
Published on

मुंबई: काही महिन्यांपूर्वी भारतीय महिला संघाने मिळवलेले एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेतेपद आणि त्यानंतर झालेला अभूतपूर्व जल्लोष या पार्श्वभूमीवर त्याच डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर उद्यापासून महिला प्रीमियर लीगचा धूमधडाका सुरू होत आहे. सलामीलाच भारताच्या सुपरस्टार हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधना एकमेकीविरुद्ध लढणार आहेत.

