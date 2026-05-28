IND vs ENG: म्हणून हरमनप्रीत कौरसाठी आजची मॅच ठरणार 'अग्निपरीक्षा'; विश्वकरंडकापूर्वी टीम इंडियासमोर मोठं आव्हान!

चेल्म्सफोर्ड : भारत-इंग्लंड यांच्यामध्ये गुरुवारपासून (ता. २८) तीन टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. १२ जूनपासून इंग्लंड व वेल्स या देशांमध्ये महिलांच्या टी-२० विश्वकरंडकाला सुरुवात होणार असून, त्याआधी होत असलेली टी-२० मालिका ही रंगीत तालीम असणार आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाला या मालिकेमधून खेळामध्ये सातत्य राखण्याचे कौशल्य आत्मसात करावे लागणार आहे..तसेच टी-२० विश्वकरंडकात कोणत्या संयोजनाने मैदानात उतरता येऊ शकते, हेही निश्चित करावे लागणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला क्रिकेट संघाने मागील वर्षी एकदिवसीय विश्वकरंडकाचे जेतेपद पटकावले. आता टी-२० विश्वकरंडक पटकावण्यासाठी टीम इंडियाचा संघ सज्ज झाला आहे..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने डिसेंबर महिन्यात मायदेशात पार पडलेल्या टी-२० मालिकेत श्रीलंकेला ५-० अशी धूळ चारत टी-२० विश्वकरंडकाच्या तयारीचा श्रीगणेशा दिमाखात केला. त्यानंतर भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियात २-१ असा ऐतिहासिक विजय साकारला. भारतीय संघ योग्य मार्गावर रुढ होत होता. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेतील टी-२० मालिकेत भारतीय संघावर ४-१ अशा फरकाने पराभवाची नामुष्की ओढवली..या मालिकेत फलंदाजांकडून सातत्यपूर्ण खेळाचा अभाव दिसून आला. मधल्या फळीतील फलंदाजांना शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर राहून संघाला जिंकून देण्यात अपयश येत होते. गोलंदाजी विभागाला अपयशाचा सामना करावा लागला. आता टी-२० विश्वकरंडकाआधी भारतीय महिला संघाला इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत कमकुवत बाबींवर मेहनत घ्यावी लागणार आहे. जेणेकरून टी-२० विश्वकरंडकात उणिवा दिसून येणार नाहीत. मागील इंग्लंड दौऱ्यात भारतीय संघाने ३-२ अशा फरकाने टी-२० मालिका जिंकली होती. यामुळे आगामी मालिकेसाठी मैदानात उतरण्याआधी भारतीय महिला संघाचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावेल..हरमनप्रीत कौरराधा, यास्तिकाचे पुनरागमन भारतीय संघासाठी दिलासा देणारी बाब आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेला मुकणाऱ्या राधा यादव व यास्तिका भाटीया यांचे इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी संघात पुनरागमन झाले आहे. राधा यादव ही अनुभवी फिरकी गोलंदाज आहे. तिच्यासोबत दीप्ती शर्मा, श्री चरणी व श्रेयांका पाटील या फिरकी गोलंदाज संघात असणार आहेत. भारतीय महिला संघाचा फलंदाजी विभाग अव्वल दर्जाचा आहे. यामुळे त्यांच्यावर आशा बाळगू शकणार आहेत..रेणुका, क्रांती, अरुंधतीवर मदार टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन इंग्लंड व वेल्समध्ये होणार आहे. तेथील खेळपट्ट्या व वातावरण हे वेगवान गोलंदाजांना पोषक असे असते. भारतीय वेगवान गोलंदाजीची मदार रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड व अरुंधती रेड्डी या तीन खेळाडूंवर असणार आहे. नंदीनी शर्मा या युवा खेळाडूलाही संधी देण्यात येऊ शकते.