Neeraj Chopra कडून घोर निराशा! जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक राखण्यात अपयशी, टॉप-६ मध्येही स्थान नाही

नीरज चोप्रा यांना वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भालाफेकीत सुवर्णपदक राखण्यात अपयश आले.
टोकियोमध्ये झालेल्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी पुरुषांच्या भालाफेकीच्या अंतिम फेरीकडे सर्वांचे लक्ष होते. भारताचे नीरज चोप्रा आणि सचिन यादव अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले होते. मात्र नीरजने घोर निराशा केली आहे. त्याला पाचव्या प्रयत्नानंतर या स्पर्धेतून पदक न जिंकताच बाहेर पडावे लागले. पाचव्या प्रयत्नानंतर तो ८ व्या क्रमांकावर राहिला. त्यानंतर केवळ ६ खेळाडू पुढच्या फेरीत जाणार असल्याने नीरज बाहेर गेला. नीरजने पहिल्या प्रयत्नात ८३.६५ मीटर, दुसऱ्या प्रयत्नात ८४.०३ मीटर लांब भाला फेकला, तर त्याचा तिसरा प्रयत्न फाऊल गेला. चौथ्या प्रयत्नात त्याने ८२.७५ मीटर लांब भाला फेकला होता.

(बातमी अपडेट होत आहे)

