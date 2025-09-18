क्रीडा

Arshad Nadeem: पाकिस्तानची इथेही नाचक्की! ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शद नदीम जागतिक स्पर्धेत अपयशी; लिंबू टिंबू पुढे गेले अन् हा....

टोकियो वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपमध्ये पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमला चौथ्या फेरीतच बाहेर पडावे लागले.
Arshad Nadeem Out after 4th round

Pranali Kodre
टोकियोमध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेतील गुरुवारी नववा दिवस आहे. गुरुवारी पुरुषांच्या भालाफेकीची अंतिम फेरी झाली. या अंतिम फेरीत सर्वांचे लक्ष होते नीरज चोप्रा विरुद्ध अर्शद नदीम यांच्यातील लढतीकडे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून हे दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्येही अर्शद सुवर्णपदक, तर नीरज रौप्यपदक विजेता होता. याशिवाय नीरज भारताचे, तर अर्शद पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यामुळे या दोघांच्या लढतीकडे लक्ष होते. पॅरिस ऑलिम्पिक आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हे दोनही खेळाडू आमने-सामने होते. मात्र या दोघांकडूनही सुरुवातीलाच निराशा पाहायला मिळाली. पण तरी चौथ्या फेरीनंतरही नीरजने त्याचे आव्हान कायम ठेवले होते. परंतु, अर्शद नदीमला चौथ्या फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला.

