Arshad Nadeem: पाकिस्तानची इथेही नाचक्की! ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शद नदीम जागतिक स्पर्धेत अपयशी; लिंबू टिंबू पुढे गेले अन् हा....

टोकियोमध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेतील गुरुवारी नववा दिवस आहे. गुरुवारी पुरुषांच्या भालाफेकीची अंतिम फेरी झाली. या अंतिम फेरीत सर्वांचे लक्ष होते नीरज चोप्रा विरुद्ध अर्शद नदीम यांच्यातील लढतीकडे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून हे दोघे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्येही अर्शद सुवर्णपदक, तर नीरज रौप्यपदक विजेता होता. याशिवाय नीरज भारताचे, तर अर्शद पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यामुळे या दोघांच्या लढतीकडे लक्ष होते. पॅरिस ऑलिम्पिक आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हे दोनही खेळाडू आमने-सामने होते. मात्र या दोघांकडूनही सुरुवातीलाच निराशा पाहायला मिळाली. पण तरी चौथ्या फेरीनंतरही नीरजने त्याचे आव्हान कायम ठेवले होते. परंतु, अर्शद नदीमला चौथ्या फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला..अर्शद नदीम स्पर्धेतून बाहेरनियमानुसार १२ खेळाडूंमधून पहिल्या तीन प्रयत्नांनंतर १० खेळाडू पुढच्या फेरीत जाणार होते. त्यानुसार अर्शद तीन फेऱ्यांनंतर १० व्या क्रमांकावर होता. त्यानंतर चौथ्या फेरीतही त्याच्याकडून निराशा झाली. पाचव्या फेरीसाठी टॉप-८ खेळाडूच पुढे जाणार होते. पण अर्शद चौथ्या फेरीनंतरही १० व्या क्रमांकावर राहिल्याने तो बाहेर झाला. अर्शदला पहिल्या फेरीत ८२.७३ मीटर लांब भाला फेकता आला होता, तर दुसऱ्या प्रयत्नात फाऊल झाला. तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने ८२.७५ मीटर लांब भाला फेकला. चौथा प्रयत्नही फाऊल ठरला..सचिन यादवने केले प्रभावितनीरजने पहिल्या प्रयत्नात ८३.६५ मीटर, दुसऱ्या प्रयत्नात ८४.०३ मीटर, तिसरा प्रयत्न फाऊल झाला, तर चौथ्या प्रयत्नात त्याने ८२.७५ मीटर लांब भाला फेकला होता. पण चौथ्या प्रयत्नानंतर तो आठव्या क्रमांकावर असल्याने पाचव्या फेरीसाठी पात्र ठरला. एकिकडे अर्शद आणि नीरजची चर्चा असतानाच दुसरीकडे भारताच्या सचिन यादवने प्रभावित केले. त्याने पहिल्याच प्रयत्नात कारकिर्दीतील सर्वोत्तम थ्रो करताना ८६.२७ मीटरचे अंतर पार केले होते. त्यानंतर दुसरा प्रयत्न अपयशी ठरला. पण तिसऱ्या प्रयत्नात त्याने ८५.७१ मीटर लांब, तर चौथ्या प्रयत्नात ८४.९० मीटर लांब भाला फेकला..