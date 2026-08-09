World Athletics U20 Championships: वर्ल्ड अंडर-२० ॲथ्लेटिक्समध्ये भारताचा डंका; आशिष यादवला रौप्य, तर शाहनवाज खानने जिंकले कांस्य पदक!

World Athletics U20 Championships: अमेरिकेतील यूजीन येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड अॅथलेटिक्स यू२० चॅम्पियनशिपमध्ये भारताच्या युवा खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करत स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी भारताचं पदकांचं खातं उघडलं. आशिष यादवने भालाफेकीत रौप्यपदक जिंकलं, तर त्यानंतर शाहनवाज खानने लांब उडीत कांस्यपदक पटकावत भारताच्या पदकांमध्ये आणखी एका पदकाची भर घातली..आशिष यादवने भालाफेकीत जिंकलं रौप्यपुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेत १९ वर्षीय आशिष यादवने ७४.०९ मीटरची भालाफेक करत दुसरं स्थान मिळवलं. त्याने ही सर्वोत्तम कामगिरी तिसऱ्या प्रयत्नात केली. या कामगिरीसह आशिषने एक खास विक्रम आपल्या नावावर केला. वर्ल्ड अॅथलेटिक्स यू२० चॅम्पियनशिपमध्ये भालाफेकीत रौप्यपदक जिंकणारा तो नीरज चोप्रानंतरचा दुसरा भारतीय ठरला..Commonwealth Games 2026: सायकल दुरूस्तीचे काम करणाऱ्या बापाच्या लेकीने इतिहास घडवला... ज्युदोत पक्कं केलं पदक, कोण आहे अस्मिता डे? .नीरजने २०१६मध्ये पोलंड येथे झालेल्या यू२० चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं. त्यावेळी त्याने ८६.४८ मीटरची भालाफेक करत वर्ल्ड ज्युनियर रेकॉर्ड केला होता. हा विक्रम आजही कायम आहे. आशिषला सुवर्णपदक दक्षिण आफ्रिकेच्या जान-हेन्ड्रिक हेयमन्सने मिळवलं. त्याने अंतिम प्रयत्नात ८०.५० मीटर भालाफेक केली. ही त्याची या हंगामातील यू२० गटातील सर्वोत्तम जागतिक कामगिरी ठरली..शाहनवाजने लांब उडीत मारली बाजीयानंतर भारताच्या १८ वर्षीय शाहनवाज खानने पुरुषांच्या लांब उडीच्या अंतिम फेरीत कांस्यपदक जिंकलं. शाहनवाजने आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात ७.८४ मीटरची उडी मारली. हीच त्याची स्पर्धेतील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. त्याच्या सहा प्रयत्नांची मालिका ७.६७, ७.७२, ७.८४, ७.५२, ७.८३ आणि ५.३७ मीटर अशी राहिली. विशेष म्हणजे पाचव्या प्रयत्नातही त्याने ७.८३ मीटरची उडी मारली. त्यामुळे पदकाच्या शर्यतीत तो शेवटपर्यंत टिकून राहिला..लांब उडीत इटलीच्या डॅनिएले इन्झोलीने ७.९७ मीटरची उडी मारत सुवर्णपदक जिंकलं. ऑस्ट्रेलियाच्या मेसन मॅकग्रोडरने ७.९६ मीटरची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी करत रौप्यपदक पटकावलं. शाहनवाजला कांस्यपदक मिळालं. या अंतिम फेरीत भारताचा आणखी एक खेळाडू आरसी जितिन अर्जुनन होता. त्याची सर्वोत्तम उडी ७.५९ मीटर राहिली आणि तो आठव्या क्रमांकावर राहिला..Commonwealth Games: नाशिकच्या सर्वेश कुशारेचा ग्लासगोमध्ये डंका ऐतिहासिक रौप्य पदक जिंकत उंचावली तिरंग्याची शान.शाहनवाजच्या कांस्यपदकाआधी भारताला बासंत कुमार मेघवालने उंच उडीत रौप्यपदक मिळवून दिलं होतं. बासंतने २.२१ मीटरची वैयक्तिक सर्वोत्तम उडी मारली होती. त्यामुळे वर्ल्ड यू२० चॅम्पियनशिपमध्ये भारताच्या खात्यात आता दोन रौप्य आणि एक कांस्य अशी तीन पदकं जमा झाली आहेत.आशिष यादव, बासंत मेघवाल आणि शाहनवाज खान या तिन्ही युवा खेळाडूंनी आपल्या कामगिरीने भारताचं नाव उंचावलं आहे. विशेष म्हणजे आशिषने नीरज चोप्रानंतर भालाफेकीत रौप्य जिंकलं, तर शाहनवाजने दबावाच्या क्षणी दमदार उडी मारत कांस्यपदक पटकावलं. भारताच्या या युवा खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे स्पर्धेकडे आता आणखी लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.