'वर्ल्ड पॅडेल लीग'चा चौथा हंगाम मुंबईत! १२ ऑगस्टपासून रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने

World Padel League Season 4: वर्ल्ड पॅडेल लीगचा चौथा हंगाम अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला असून, पुढील पाच दिवस मुंबईत रंगणाऱ्या या अत्यंत चुरशीच्या स्पर्धेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. 'डोम, एसव्हीपी स्टेडियम' (DOME, SVP Stadium) येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत या खेळातील काही अव्वल खेळाडूंचा समावेश असलेले ६ संघ सहभागी होत आहेत. या चौथ्या हंगामात प्रीमियर पॅडेल चॅम्पियन्स, जगातील अव्वल २० मधील अनेक खेळाडू आणि माजी जागतिक क्रमवारीतील प्रथम क्रमांकाचे खेळाडू ६ संघांमधून मैदानात उतरतील. .Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही.हे संघ आहेत -वेदांता लेपर्ड्स, खान टायगर्स, व्हीबी रियल्टी चित्ताज, ऑसी मॅव्हेरिक्स जॅग्वार्स, हबटाऊन पॅनोरमा पॅंथर्स आणि गेम चेंजर्स लायन्स.वर्ल्ड पॅडेल लीगचे सह-संस्थापक महेश भूपती यांच्या मते, या हंगामातील खेळाडूंची ताकद ही या खेळाचा झालेला विस्तार, भारतातील पॅडेलचा वाढता प्रसार आणि डब्ल्यूपीएलच्या (WPL) या उल्लेखनीय पर्वाची पावती आहे. भूपती म्हणाले, “या हंगामातील स्पर्धेची पातळी भारतातील पॅडेल खेळाच्या विकासाचे प्रतीक आहे. जगातील सर्वोत्तम खेळाडू भारतात खेळायला येणे हा या खेळासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण आहे आणि यामुळे या खेळाबद्दलची उत्सुकता आणखी वेगाने वाढेल.”.या उत्कृष्ट खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळे प्रेक्षकांना हाय-व्होल्टेज सामने पाहायला मिळतील, जिथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दिग्गज खेळाडू भारतातील क्रीडाप्रेमींना पॅडेल खेळाची खरी थरारक अनुभूती देतील. हा खेळ भारतात अधिक लोकप्रिय होत असताना, क्रीडाप्रेमींना उच्च दर्जाच्या पॅडेल खेळाची गती, कौशल्य आणि तीव्रता जवळून अनुभवण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे.उद्घाटनाचे सामने अवघ्या काही तासांवर आले असताना मुंबईत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. खेळाडू सज्ज आहेत, संघ तयार आहेत आणि पाच दिवसांचा जागतिक दर्जाचा पॅडेलचा थरार क्रीडाप्रेमींची वाट पाहत आहे. चाहते 'बुकमायशो'वरून (BookMyShow) तिकिटे खरेदी करू शकतात..स्पर्धेचे वेळापत्रक१२ ऑगस्ट (बुधवार)ऑसी मॅव्हेरिक्स जॅग्वार्स विरुद्ध वेदांता लेपर्ड्स : दुपारी ४:०० वाजताव्हीबी रियल्टी चित्ताज विरुद्ध हबटाऊन पॅनोरमा पॅंथर्स : सायंकाळी ६:३० वाजता१३ ऑगस्ट (गुरूवार)गेम चेंजर्स लायन्स विरुद्ध हबटाऊन पॅनोरमा पॅंथर्स : दुपारी ४:०० वाजताखान टायगर्स विरुद्ध वेदांता लेपर्ड्स : सायंकाळी ६:३० वाजता१४ ऑगस्ट (शुक्रवार)खान टायगर्स विरुद्ध ऑसी मॅव्हेरिक्स जॅग्वार्स : दुपारी ४:०० वाजतागेम चेंजर्स लायन्स विरुद्ध व्हीबी रियल्टी चित्ताज : सायंकाळी ६:३० वाजता१५ ऑगस्ट (शनिवार)एलिमिनेटर - क्रमांक ६ विरुद्ध क्रमांक ५ : दुपारी ४:०० वाजताक्वालिफायर - एलिमिनेटरचा विजेता विरुद्ध क्रमांक ४ : सायंकाळी ६:३० वाजता१६ ऑगस्ट (रविवार)सेमी-फायनल १ : दुपारी ३:०० वाजतासेमी-फायनल २ : सायंकाळी ५:३० वाजताफायनल्स (अंतिम सामना) : रात्री ८:१५ वाजता.राष्ट्रीय स्टँडअप पॅडल चॅम्पियनशिप संपन्न.वर्ल्ड पॅडेल लीग (WPL) बद्दल:आयकॉनिक स्पोर्ट्स अँड इव्हेंट्स लि. द्वारे परवानाप्राप्त आणि व्यवस्थापित 'वर्ल्ड पॅडेल लीग' (WPL) ही एक जागतिक दर्जाची फ्रँचायझी-आधारित पॅडेल स्पर्धा आहे. युएई (UAE) मध्ये पदार्पण केल्यानंतर आणि फेब्रुवारी २०२५ मध्ये भारतात प्रवेश केल्यानंतर, WPL ने या प्रदेशातील सर्वात रोमांचक क्रीडा प्रकार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. ही लीग नवीन प्रेक्षकांपर्यंत हा खेळ पोहोचवण्यासोबतच विविध भागांतील चाहते आणि खेळाडूंचे एक मजबूत नेटवर्क तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.