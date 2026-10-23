क्रीडा

Asian Para Games 2026: हॅनी, संदीप यांचा विश्वविक्रम! भारताच्या खात्यात आज ५ सुवर्ण... पदकांचे शतक पूर्ण, चीन ३४५ पदकांसह अव्वल

India medal tally reaches 100 at Asian Para Games 2026: आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय खेळाडूंनी ऐतिहासिक कामगिरी करत देशाच्या पदकसंख्येला शंभरचा टप्पा पार करून दिला. हॅनी आणि संदीप यांनी विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकत भारताच्या यशात मोलाची भर घातली.
Asian Para Games 2026

Haney breaks world record with 60.49m throw at Asian Para Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Haney and Sandeep create world records as India win gold medals: भारतीय खेळाडूंनी आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात आतापर्यंत ५ सुवर्णपदकं जिंकली आहेत. हॅनी व संदीप यांनी आपापल्या गटात विश्वविक्रमाची नोंद करताना भारतीयांचा दिवस संस्मरणीय केला. या दोन सुवर्णपदकांमुळे भारताने पदकांचे शतक पूर्ण केले. भारत २६ सुवर्ण, ३३ रौप्य व ४३ कांस्य अशा एकूण १०२ पदकांसह तालिकेतक चौथ्या क्रमांकावर आहे. चीनने सर्वाधिक ३४५ पदकं जिंकली आहेत आणि त्यात १६५ सुवर्णपदकांचा समावेश आहे. जपान ( १४८) व उझबेकिस्तान ( १२६) हे भारताच्या पुढे आहेत.

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