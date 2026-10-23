Asian Para Games 2026: हॅनी, संदीप यांचा विश्वविक्रम! भारताच्या खात्यात आज ५ सुवर्ण... पदकांचे शतक पूर्ण, चीन ३४५ पदकांसह अव्वल

Haney and Sandeep create world records as India win gold medals: भारतीय खेळाडूंनी आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात आतापर्यंत ५ सुवर्णपदकं जिंकली आहेत. हॅनी व संदीप यांनी आपापल्या गटात विश्वविक्रमाची नोंद करताना भारतीयांचा दिवस संस्मरणीय केला. या दोन सुवर्णपदकांमुळे भारताने पदकांचे शतक पूर्ण केले. भारत २६ सुवर्ण, ३३ रौप्य व ४३ कांस्य अशा एकूण १०२ पदकांसह तालिकेतक चौथ्या क्रमांकावर आहे. चीनने सर्वाधिक ३४५ पदकं जिंकली आहेत आणि त्यात १६५ सुवर्णपदकांचा समावेश आहे. जपान ( १४८) व उझबेकिस्तान ( १२६) हे भारताच्या पुढे आहेत..पुरुषांच्या ४०० मीटर टी६४ मध्ये संदीपने सुवर्णपदकासह विश्वविक्रम मोडला, तर अजयने कांस्यपदक पटकावले. संदीपने पुरुषांच्या ४०० मीटर टी६४ मध्ये ५२.२८ सेकंदांची वेळ नोंदवत सुवर्णपदक जिंकले आणि अर्ध्या सेकंदापेक्षा जास्त फरकाने विश्वविक्रम मोडला. याच स्पर्धेत अजय कुमार ५३.६१ सेकंदांच्या वेळेसह तिसऱ्या स्थानी राहिला..IND vs NZ 2nd T20I : मोठी बातमी: भारताच्या स्टार फलंदाजाला दुखापत, पुढच्या मॅचला मुकणार; वैभव सूर्यवंशीला अखेर संधी मिळणार....हॅनीने पुरुष भालाफेक F37 मध्ये सुवर्णपदक जिंकून विश्वविक्रम मोडला. हॅनीने पुरुष भालाफेक F37 मध्ये ६०.४९ मीटरच्या सर्वोत्तम कामगिरीसह एक नवीन विश्वविक्रम नोंदवून संपूर्ण स्पर्धेत वर्चस्व गाजवले आहे. त्याने यापूर्वी ५९.७२ मीटर भाला फेकून विद्यमान विश्वविक्रमही मोडला होता आणि त्यानंतरच्याच प्रयत्नात त्यात आणखी सुधारणा केली. .यासह नितेश कुमारने पुरुष एकेरी SL3 प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले, तर प्रमोद भगतने रौप्यपदक पटकावले. तिरंदाजीत हरविंदर सिंग आणि विजय सुंडी यांनी रिकर्व्ह पुरुष सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले आणि बॅडमिंटनमध्ये नवीन शिवकुमारने पुरुष एकेरी SL4 च्या अंतिम फेरीत इंडोनेशियाच्या फ्रेडी सेतियावानचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले..बॅडमिंटनपटू थुलसिमथी मुरुगेसनने महिला एकेरी SU5 प्रकारात रौप्यपदक जिंकले; अंतिम फेरीत तिला चीनच्या यांग क्विक्सियाकडून पराभव पत्करावा लागला. तिरंदाजीत पूजा जत्यान आणि भावना चौधरी यांनी रिकर्व्ह महिला दुहेरी प्रकारात रौप्यपदक जिंकता आले. प्रमोद बिजारनियाने पुरुषांच्या १५०० मीटर T46 शर्यतीत रौप्यपदक जिंकले. निमिषा सुरेशने महिला लांब उडी (Long Jump) T47 प्रकारात रौप्यपदक जिंकले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.