World Wrestling Championship 2025 : भारताच्या सुजीतची कडवी झुंज अपयशी, ऑलिंपिक विजेत्या रहमानचा ६-५ने विजय

भारताचा कुस्तीपटू सुजीत के. याने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावलेल्या इराणच्या रहमान मौसा अमजौद खलिली याला कडवी झुंज दिली, मात्र इराणच्या खेळाडूने ६-५ असा विजय मिळवला. त्यामुळे सुजीतला जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेमधील ६५ किलो वजनी गटात (फ्रीस्टाइल) उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. .सुजीत के. आणि रहमान खलिली यांच्यामधील लढतीतील पहिल्या टप्प्यात दोन्ही खेळाडूंनी आक्रमक खेळ केला, मात्र सुजीतला या टप्प्यात एकही गुण मिळवता आला नाही, मात्र ही लढत जशीजशी पुढे गेली, त्याप्रमाणे इराणच्या कुस्तीपटूने वर्चस्व गाजवायला सुरुवात केली. दुसऱ्या टप्प्यातील सुरुवातीलाच त्याने ४-० अशी आघाडी मिळवली. सुजीतने ही आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही इराणच्या खेळाडूने ६-३ अशी आघाडी मिळवत विजयाच्या दिशेने पाऊल टाकले..Indian Wrestler: मराठमोळ्या वैष्णवीची उत्तुंग झेप; कल्याणची कन्या जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत लढणार.सुजीत के. व रहमान खलिली यांच्यामधील लढत संपायला २० सेकंद बाकी असतानाच सुजीतने महत्त्वपूर्ण दोन गुण मिळवत सामन्यात चुरस निर्माण केली, मात्र सुजीत बरोबरी साधणार असे वाटत असतानाच लढत संपली. इराणच्या ऑलिंपिक पदकविजेत्या खेळाडूने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. रहमान याने अंतिम फेरीत प्रवेश केल्यास सुजीतला या स्पर्धेमध्ये पदक पटकावण्याची आशा बाळगता येणार आहे..निशूला पदकाची संधी जागतिक कुस्ती स्पर्धेतील महिला विभागात जपानच्या सोवाका उचिदा हिच्याकडून भारताच्या निशू हिला ५५ किलो वजनी गटात पराभवाचा सामना करावा लागला, मात्र सोवाका हिने उपांत्य फेरीत प्रवेश केल्यामुळे निशूचे रेपेचेज फेरीमध्ये पोहोचण्याचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे भारताच्या पदक मिळवण्याच्या आशाही कायम आहेत..WCL 2025 स्पर्धेतून युवराज सिंगच्या भारतीय संघाची माघार; पाकिस्तानविरुद्ध सेमीफायनलवर बहिष्कारानंतर....इराणच्या अमिराली हामिद याच्याकडून विकीला उपांत्यपूर्व फेरीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. तसेच अनास्तासिया सिडेलनिकोवा हिने महिलांच्या ५९ किलो वजनी गटात भारताच्या सारीका हिला पराभूत केले. अनास्तासिया हिला उपांत्यपूर्व फेरीतही हार पत्करावी लागली. यामुळे सारीका हिच्या पदक पटकावण्याच्या आशाही संपुष्टात आल्या आहेत.