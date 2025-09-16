क्रीडा

World Wrestling Championship 2025 : भारताच्या सुजीतची कडवी झुंज अपयशी, ऑलिंपिक विजेत्या रहमानचा ६-५ने विजय

India’s Sujeet Loses Close Fight to Olympic Medalist Rahman : सुजीतला जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेमधील ६५ किलो वजनी गटात (फ्रीस्टाइल) उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला.
World Wrestling Championship 2025

World Wrestling Championship 2025

भारताचा कुस्तीपटू सुजीत के. याने पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक पटकावलेल्या इराणच्या रहमान मौसा अमजौद खलिली याला कडवी झुंज दिली, मात्र इराणच्या खेळाडूने ६-५ असा विजय मिळवला. त्यामुळे सुजीतला जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेमधील ६५ किलो वजनी गटात (फ्रीस्टाइल) उपांत्यपूर्व फेरीमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला.

