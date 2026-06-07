क्रीडा

World Yogasana Championships: भारताचे निर्विवाद वर्चस्व! तब्बल २२ सुवर्णपदकांसह यजमान संघाचे अव्वल स्थान कायम

World Yogasana Championship 2026 India: विश्व योगासन अजिंक्यपद २०२६ स्पर्धेत यजमान भारताची आघाडी कायम असून आता सुवर्णपदकांची संख्या २२ वर पोहचली आहे. रितू मंडल दोन सुवर्णपदके जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू ठरली.
World Yogasana Championship 2026 India

World Yogasana Championship 2026 India

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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एका अरेना येथे सुरू असलेल्या पहिल्या विश्व योगासन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी यजमान भारताने आपली सुवर्णपदकांची संख्या २२ पर्यंत वाढवली. याचबरोबर नेपाळ, जपान आणि अमेरिका यांनी प्रत्येकी एक सुवर्णपदक जिंकत आपली छाप पाडली.

भारताने सलग तिसऱ्या दिवशीही वर्चस्व राखले असून विविध वयोगटांतील जवळपास सर्वच प्रकारांमध्ये पदकांची कमाई केली. भारताच्या खात्यात तिसऱ्या दिवसापर्यंत २२ सुवर्ण, ५ रौप्य आणि १ कांस्य पदक जमा झाले होते.

World Yogasana Championship 2026 India
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