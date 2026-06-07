World Yogasana Championships: भारताचे निर्विवाद वर्चस्व! तब्बल २२ सुवर्णपदकांसह यजमान संघाचे अव्वल स्थान कायम

एका अरेना येथे सुरू असलेल्या पहिल्या विश्व योगासन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या तिसऱ्या दिवशी यजमान भारताने आपली सुवर्णपदकांची संख्या २२ पर्यंत वाढवली. याचबरोबर नेपाळ, जपान आणि अमेरिका यांनी प्रत्येकी एक सुवर्णपदक जिंकत आपली छाप पाडली. भारताने सलग तिसऱ्या दिवशीही वर्चस्व राखले असून विविध वयोगटांतील जवळपास सर्वच प्रकारांमध्ये पदकांची कमाई केली. भारताच्या खात्यात तिसऱ्या दिवसापर्यंत २२ सुवर्ण, ५ रौप्य आणि १ कांस्य पदक जमा झाले होते..World Yogasana Championships: भारताची सुवर्णपदकांची ‘पंचमी’; महाराष्ट्राच्या ज्योती देऊरकरने गोल्ड मेडलसह उमटवला ठसा.अर्जेंटिनाच्या नबिला सोल बाराझाने दोन सुवर्ण आणि दोन रौप्य पदके जिंकत आपल्या देशाला एकूण गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर नेले. सिंगापूर दोन सुवर्ण आणि दोन कांस्य पदकांसह तिसऱ्या स्थानावर घसरला. नेपाळने एक सुवर्ण, सहा रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांसह चौथे स्थान पटकावत पदकतालिकेत मोठी झेप घेतली.पहिली विश्व योगासन अजिंक्यपद स्पर्धा हा योगासन क्रीडेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. भारताच्या प्राचीन योग परंपरेचे जागतिक स्पर्धात्मक क्रीडाप्रकारात रूपांतर करताना ऑलिम्पिक चळवळीत मान्यता मिळविण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न मानला जात आहे..यजमान भारताने १२२ सदस्यीय पथक उतरवले असून खेळाडू सहा वयोगटांमध्ये सहभागी झाले आहेत. यात सब-ज्युनियर (१०-१४ वर्षे), ज्युनियर (१४-१८ वर्षे), सीनियर (१८-२८ वर्षे), सीनियर ए (२८-३५ वर्षे), सीनियर बी (३५-४५ वर्षे) आणि सीनियर सी (४५-५५ वर्षे) या गटांचा समावेश आहे.सीनियर ए महिला पारंपरिक योगासन प्रकारात भारतासाठी पहिले सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या रितू मंडलने संघ प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकत आपली पदकसंख्या दोनवर नेली. जपानच्या मियोको कुसुनोकी (पारंपरिक योगासन – सीनियर सी), नेपाळच्या दुर्गा पंता (फॉरवर्ड बेंड – सीनियर सी महिला) आणि अमेरिकेच्या केमी ब्लेक (बॅक बेंड – सीनियर बी पुरुष) यांनीही सुवर्णपदके जिंकून आपल्या देशांच्या पदकतालिकेत भर घातली..दोन सुवर्णपदके जिंकल्यानंतर आनंद व्यक्त करताना रितू म्हणाली, "एक सुवर्णपदक जिंकणे हेच माझ्यासाठी स्वप्नपूर्ती होती, पण दोन सुवर्णपदके जिंकणे हे माझ्या कल्पनेपलीकडचे आहे. या यशासाठी केलेला प्रत्येक त्याग आणि प्रत्येक संघर्ष सार्थकी लागला. माझ्या कामगिरीचा मला अभिमान आहे; मात्र या प्रवासात ज्यांनी मला साथ दिली, त्यांचाही या यशात तितकाच मोठा वाटा आहे."निकालपारंपरिक योगासनसीनियर सी महिला:सुवर्ण – मियोको कुसुनोकी (जपान) 58.28रौप्य – महुआ मंडल (ओमान) 57.34कांस्य – अमुथा राजुवेलू (रोमानिया), टेट्याना टोलबाटोव्हा (नेदरलँड्स) 55.97फॉरवर्ड बेंड (वैयक्तिक)सीनियर सी पुरुष:सुवर्ण – दिलीप कुमार (भारत) 46.12रौप्य – राजेंद्र रिमाल (नेपाळ) 39.31कांस्य – दिमित्री व्होल्कोव्ह (रशिया), सजया अट्टाडा (अमेरिका) 33.97सीनियर सी महिला:सुवर्ण – दुर्गा पंता (नेपाळ) 44.30रौप्य – सुमन यादव (भारत) 41.99कांस्य – अमुथा राजुवेलू (रोमानिया) 39.63, कामिनी मगनलाल (न्यूझीलंड) 39.63.Summer Yoga Tips : नैसर्गिकरीत्या शरीर ठेवा कूल! उन्हाळ्यातील उष्णतेवर मात करण्यासाठी रोज करा 'ही' योगासने; जाणून घ्या पद्धत.बॅक बेंड (वैयक्तिक)सीनियर सी पुरुष:सुवर्ण – बिरेंद्र यादव (भारत) 38.85रौप्य – राजेंद्र रिमाल (नेपाळ) 36.81कांस्य – ताकुरो सातो (जपान) 32.00सीनियर बी पुरुष:सुवर्ण – केमी ब्लेक (अमेरिका) 39.23रौप्य – टीना खातून (भारत) 38.10कांस्य – टॅम होई चिंग (हाँगकाँग) 36.15सीनियर सी महिला:सुवर्ण – गायत्री देवी (भारत) 36.61रौप्य – जानुका धुंगाना (नेपाळ) 31.14कांस्य – कागिसो सेबाताना (बोत्स्वाना) 30.35ट्विस्टिंग बॉडी (वैयक्तिक)सीनियर ए पुरुष:सुवर्ण – अनुराग मलिक (भारत) 42.61रौप्य – करीमू स्वाफी (टांझानिया) 39.45कांस्य – नॅथॅनियल टॅन (सिंगापूर) 38.92सीनियर ए महिला:सुवर्ण – नबिला सोल बाराझा (अर्जेंटिना) 43.77रौप्य – सीमा पवार (भारत) 43.30कांस्य – मिसाकी योकोयामा (जपान) 39.15सीनियर सी महिला:सुवर्ण – कुदुमुला वनजा (भारत) 42.75रौप्य – दुर्गा पंता (नेपाळ) 40.19कांस्य – महुआ मंडल (ओमान) 39.78सीनियर सी पुरुष:सुवर्ण – इंदरजीत (भारत) 46.64रौप्य – दिमित्री व्होल्कोव्ह (रशिया) 35.57कांस्य – नामराज धुंगाना (नेपाळ) 35.21.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.