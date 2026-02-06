WPL 2026 : हा अभिमानाचा क्षण! RCB च्या विजयानंतर विराट कोहली भावूक, नेमकं काय म्हणाला?

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या महिला संघाने इतिहास घडवला आहे. गुरुवारी झालेल्या वूमन्स प्रीमियर लीगच्या अंतिम सामन्यात आरसीबीने दिल्ली कॅपिटल्सवर ६ विकेट्सने मात केली. या विजयासह आरसीबीने दुसऱ्यांदा ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले आहे. यापूर्वी २०२४ मध्येही बंगळुरूने विजेतेपद पटकावले होते. आता पुन्हा एकदा हा किताब जिंकत संघाने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या विजयानंतर महिला संघावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. विशेष म्हणजे, विराट कोहलीनेही या विजयानंतर संघाचे अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या आहेत..तो म्हणाला, “पुन्हा एकदा चॅम्पियन. आरसीबीच्या प्रत्येक चाहत्यासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. कर्णधार स्मृती मंधाना, संपूर्ण संघ आणि व्यवस्थापन टीमचे या विजयाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन. या विजयासाठी तुम्ही पात्र आहात. प्रत्येकाला तुमच्यावर गर्व आहे. या विजयाचा आनंद घ्या आणि आरसीबीच्या चाहत्यांकडून मिळणाऱ्या प्रेमाचा स्वीकार करा.”.WPL 2026: जेमिमाहची दिल्ली कॅपिटल्स सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये, गुजरातचा केला पराभव; जेतेपदासाठी RCB शी लढणार.याशिवाय भारतीय महिला संघाच्या माजी कर्णधार मिताली राज यांनीही ट्विट करत संघाचे अभिनंदन केले. “मोठा सामना, मोठे नेतृत्व. स्मृतीने महत्त्वाच्या सामन्यात शानदार कामगिरी केली. जॉर्जिया वोलनेही उत्तम साथ दिली. आरसीबीच्या महिला संघाने दुसरे डब्ल्यूपीएल विजेतेपद पटकावले. त्यांचे अभिनंदन,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..WPL 2026 : श्रेयांका पाटीलच्या ५ विकेट्स अन् RCB चा सलग तिसरा विजय; गुणतालिकेत Mumbai Indians ला बसला धक्का .दरम्यान, या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना दिल्ली कॅपिटल्सने कर्णधार जेमिमा रोड्रिग्सच्या अर्धशतकी खेळीच्या जोरावर आरसीबीसमोर २०३ धावांचे लक्ष्य ठेवलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आरसीबीची कर्णधार स्मृती मंधानाने ४१ चेंडूंत ८७ धावांची दमदार खेळी केली. स्मृती आणि जॉर्जिया वोल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १६५ धावांची भागीदारी करत संघाच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. वोलने ५४ चेंडूंत ७९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.