Wrestler Protest : नव्या संसद भवनासमोर पहिलं आंदोलन! कुस्तीपटू भरवणार महिलांची महा पंचायत

Wrestler Protest women's Maha Panchayat In Front Of new Parliament : भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलनाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. बृजभूषण शरण सिंह यांच्या अटकेची मागणी करणाऱ्या पदक विजेत्या महिला कुस्तीपटूंना आता आपल्या आंदोलनाचा मोर्चा नव्या संसद भवनाच्या दिशेने वळवला आहे.

आंदोलक कुस्तीपटू विनेश फोगाट आणि साक्षी मलिक यांनी आज पत्रकारांना आपण न्या मिळावा यासाठी काय करणार याची माहिती दिली. विनेश म्हणाली, 'आमच्या सर्व खाप पंचायतींनी आणि मोठ्यांनी एक निर्णय घेतला आहे. 28 तारखेला नव्या संसद भवनाच्या समोर महिलांची महा पंचायत भरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शांतीपूर्ण आंदोलनात युवा आणि सर्व इतर समर्थक मागे पाठिंबा देण्यासाठी उभे असतील. ते आमची ताकद बणण्याचा प्रयत्न करतील.'

विनेश पुढे म्हणाली की, ही महिलांची महापंचायत आहे त्यामुळे या आंदोलनाचे नेतृत्व महिला करणार आहे. आमच्या जेवढ्या मोठ्या माता आणि भगिनी आहेत. ज्या आम्हाला समर्थन देण्यासाठी आल्या आहेत. त्या सर्वांना यात सहभागी होण्याची आवाहन करते. हा आवाज उठला आहे तर तो दूरपर्यंत जायला हवा. आज जर आम्हाला न्याय मिळाला तर आम्ही येणाऱ्या पिढीला देखील हिम्मत देण्याचे काम आम्ही करू.'

