IPL 2027 पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा निर्णय; युवराज सिंगकडे प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी

भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज फलंदाज आणि २०११ च्या वनडे विश्वचषक विजयाचा हिरो युवराज सिंग आता नव्या भूमिकेत दिसणार आहे. आयपीएल २०२७ च्या हंगामापूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सने युवराजची सहाय्यक प्रशिक्षक आणि फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशिक्षक म्हणून युवराजच्या कारकिर्दीची ही सुरुवात असणार आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात दिल्लीच्या संघाला त्याच्या अनुभवाचा किती फायदा होतो, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..दिल्ली कॅपिटल्सच्या प्रशिक्षक संघात युवराज सिंगची महत्त्वाची भूमिका असेल. आगामी हंगामासाठी सौरव गांगुली यांच्याकडे मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे युवराज आता गांगुलींसोबत मिळून संघाच्या तयारीवर आणि फलंदाजांच्या कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करणार आहे..IPL 2027: CSK सोबत २००८ पासून प्रवास केलेल्या दिग्गजाची अखेर साथ संपली; फ्रँचायझीने घेतला मोठा निर्णय.युवराजने आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत ३०४ वनडे, ५८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय आणि ४० कसोटी सामने खेळले आहेत. मैदानावर अनेक कठीण प्रसंगांतून मार्ग काढणाऱ्या युवराजने गेल्या काही वर्षांत अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग यांसारख्या युवा फलंदाजांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्यामुळे त्याचा अनुभव दिल्लीच्या युवा खेळाडूंसाठी उपयुक्त ठरू शकतो..युवराज सिंगचं दिल्ली कॅपिटल्सशी जुनं नातं आहे. २०१५ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्सकडून खेळताना फ्रँचायझीने त्याला तब्बल १६ कोटी रुपये देऊन संघात घेतलं होतं. त्या वेळी तो आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक महागडा खेळाडू ठरला होता. त्या हंगामात युवराजने दिल्लीकडून सर्व १४ सामने खेळले होते. आता खेळाडू म्हणून दिल्लीकडून खेळल्यानंतर तो प्रशिक्षक म्हणून संघात परतणार आहे..जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.दिल्ली कॅपिटल्ससोबत नव्या प्रवासाला सुरुवात करण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचं युवराजने म्हटलं आहे. या फ्रँचायझीशी आपलं जुनं नातं असून, सौरव गांगुलींसोबत प्रशिक्षक म्हणून काम करण्याचीही आपल्याला उत्सुकता असल्याचं त्याने सांगितलं. प्रशिक्षण देणं ही आपली आवड असल्याचं स्पष्ट करत युवराजने या प्रतिभावान संघासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. संघाच्या यशात योगदान देण्यासाठी आपण उत्सुक असल्याचंही त्याने नमूद केलं. आता आयपीएलमध्ये फलंदाज म्हणून आपली छाप पाडल्यानंतर युवराज प्रशिक्षक म्हणून किती प्रभावी ठरतो, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.