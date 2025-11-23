क्रीडा

''तू माझ्या मुलाचं करिअर बर्बाद केलंय''; 6 SIX नंतर स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील युवराजला काय म्हणाले होते?

Yuvraj Singh 6 Sixes Story : या सामन्यात सामनाधिकारी स्वत: स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील क्रिस ब्रॉड होते. या सामन्यानंतर त्यांनी युवराजची भेट घेतली होती. त्यावेळचा एक किस्सा युवराजने एका मुलाखतीत सांगितला आहे.
२००७ च्या टी-२० विश्वकप स्पर्धेतील भारतविरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील सामना क्रिकेटचाहते आजही विसरलेले नाही. याच सामन्यात युवराज सिंगने इंग्लंडचा गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडला सलग सहा षटकार लगावले होते. त्यावेळी हा सामना बघणारा प्रत्येक जण थक्क झाला होता. मात्र, त्या सामन्यानंतर एक मजेशीर किस्साही घडला होता. हा किस्सा युवराजने नुकताच एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितला आहे.

