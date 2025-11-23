''तू माझ्या मुलाचं करिअर बर्बाद केलंय''; 6 SIX नंतर स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील युवराजला काय म्हणाले होते?

२००७ च्या टी-२० विश्वकप स्पर्धेतील भारतविरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील सामना क्रिकेटचाहते आजही विसरलेले नाही. याच सामन्यात युवराज सिंगने इंग्लंडचा गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडला सलग सहा षटकार लगावले होते. त्यावेळी हा सामना बघणारा प्रत्येक जण थक्क झाला होता. मात्र, त्या सामन्यानंतर एक मजेशीर किस्साही घडला होता. हा किस्सा युवराजने नुकताच एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना सांगितला आहे. .या विश्वकप स्पर्धेत युवराज सिंग प्रचंड फॉर्ममध्ये होता. इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याचा फ्लिंटॉफसोबत वाद झाला होता. या वादानंतर युवराजने पुढच्या षटकात इतिहास रचत स्टुअर्ट ब्रॉडला एका षटकात सलग ६ षटकार लगावले होते. या कामगिरीनंतर प्रत्येक जण आनंदीत होता. विशेष म्हणजे या सामन्यात सामनाधिकारी स्वत: स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील क्रिस ब्रॉड होते. या सामन्यानंतर त्यांनी युवराजची भेट घेतली होती..Yuvraj Singh : 'तो मार खाईल, रडेल, मरेल, पण तो कधीच...', युवराजने अभिषेक शर्माची केली पोलखोल; पाहा Video.युवराज म्हणाला, की ''या सामन्यानंतर स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील मला भेटले. त्यावेळी त्यांनी तु माझ्या मुलाचं करिअर बर्बाद केलंय, असं म्हटलं. अर्थातच ते मस्करीत बोलत होते. त्यानंतर त्यांनी मला माझ्या टीशर्टवर ऑटोग्राफ मागितली. मी त्यांना ऑटोग्राफ दिली. त्यावर मी एक मेसेजही लिहीला होता. ते बघून ते जोरात हसले..''मी त्यावर लिहीलं होतं की, काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंडच्या एका फलंदाजाने मला एकाच षटकात पाच षटकार लगावले होते. त्यामुळे जेव्हा कुणी असं एका षटकात सलग षटकार मारतं तेव्हा काय वाटतं हे मला माहिती आहे. मी त्यातून गेलो आहे. पण स्टुअर्ट पुढे जाऊन मोठा खेळाडू होईल, त्यासाठी मी त्याला शुभेच्छा देतो'', असंही युवराजने सांगितलं..Yuvraj Singh Sister: कोण आहे युवराजची बहीण? 'या' खेळात करतेय भारताचं प्रतिनिधित्व; जाणून घ्या तिच्याबद्दल.दरम्यान, पुढे स्टुअर्ट ब्रॉडने इंग्लंडसाठी १६७ कसोटी सामने खेळले. त्यात त्याने ६०० हून अधिक विकेट्स घेतल्या. २०१५ च्या ऍशेस मालिकेत त्याने ८/१५ अशी कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाचा डाव ६० धावांत गुंडाळला. हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात यशस्वी स्पेल होता. टेस्टशिवाय त्याने वनडे आणि टी-२० मध्येही इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व केलं. तो इंग्लंडच्या टी-२० संघाचा कर्णधारही होता. ब्रॉडने आपल्या मेहनतीने आणि सातत्याने जगातील सर्वश्रेष्ठ गोलंदाजांच्या यादीत स्थान मिळवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.