Teachers’ Day 2025: भारतातील 'या' 5 महान शिक्षकांच्या ज्ञानामुळे जग झाले प्रकाशित, शिक्षक दिनानिमित्त जाणून घ्या एका क्लिकवर

शिक्षक दिन २०२५ निमित्ताने भारतातील ५ महान शिक्षकांच्या योगदानाची ओळख करून देण्यात आली आहे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फुले, चाणक्य, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या शिक्षणातील योगदानामुळे जगभरात त्यांचे कौतुक झाले आहे. त्यांच्या शिकवणींनी समाजात आदर्श निर्माण केले आहेत..Teachers' Day 2025: शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल आदर आणि सन्मान दिला जातो. शिक्षकांना देवापेक्षाही वरचे स्थान दिले जाते. कारण त्यांच्या मार्गदर्शनानेच लोक त्यांच्या जीवनात योग्य दिशेने पुढे जाऊ शकतात. या खास दिवशी, तुम्ही मुलांना भारतातील अशा ५ महान शिक्षकांबद्दल सांगू शकता, ज्यांच्या ज्ञानामुळे जगभरात कौतुक झाले आहे. .डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनजर आपण इतिहासातील सर्वोत्तम शिक्षकांबद्दल बोललो तर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचे स्मरण निश्चितच केले जाते. ते भारताचे दुसरे राष्ट्रपती आणि पहिले उपराष्ट्रपती असले तरी, शिक्षणाप्रती त्यांचे समर्पणही प्रचंड होते. तत्वज्ञानाच्या सर्वात कठीण संकल्पनांमध्येही त्यांनी योगदान दिले. .सावित्रीबाई फुलेया भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. त्या देशातील मुलींच्या शिक्षणासाठी मोहीम चालवत असत. त्या पहिल्या मुलींच्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका देखील होत्या. त्यावेळी त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले..Teachers Day 2025 : मुले होतील हुशार अन् दयाळू, फक्त शिकवा गणपती बाप्पांच्या 'या' 7 गोष्टी .चाणक्यमहान तत्वज्ञानी आणि कायदेतज्ज्ञ चाणक्य यांच्या शिकवणी आजही लोक पाळतात. इतिहासातील सर्वोत्तम शिक्षकांपैकी एक, चाणक्य यांनी नीतिमत्ता, राजकारण आणि अर्थशास्त्र या विषयांवर दिलेली शिकवण त्या काळासाठी खूपच प्रासंगिक होती. आजच्या काळातही त्या उपयुक्त आहेत..स्वामी दयानंद सरस्वतीआर्य समाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हे देखील भारतातील महान शिक्षकांपैकी एक आहेत. त्यांनी महिलांच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी लढा दिला. शिक्षण व्यवस्थेसोबतच विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व देखील विकसित झाले पाहिजे असे त्यांचे मत होते..स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद यांची गणना भारतातील महान शिक्षकांमध्ये देखील केली जाते. विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी गुरुकुल शिक्षण पद्धतीचा प्रचार केला. विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर काम केले. त्यांची शिक्षण पद्धत आजही प्रासंगिक आहे..भारतात शिक्षक दिन का साजरा केला जातो? भारतात 5 सप्टेंबर हा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिनी शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो, ज्यांनी शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस समर्पित केला. .शिक्षक दिनाचे महत्त्व काय आहे? शिक्षक दिन हा शिक्षकांच्या योगदानाचा सन्मान करतो आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुरुंबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी देतो. .सावित्रीबाई फुले यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान काय होते? सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा उघडली आणि महिलांच्या शिक्षणासाठी सामाजिक सुधारणांचा पाया रचला..रवींद्रनाथ टागोर यांनी शिक्षणात काय बदल घडवले? टागोर यांनी शांतिनिकेतनद्वारे सर्वांगीण शिक्षण पद्धती विकसित केली, जी कला, साहित्य आणि निसर्गावर आधारित होती.