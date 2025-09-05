लाइफस्टाइल

Teachers’ Day 2025: भारतातील 'या' 5 महान शिक्षकांच्या ज्ञानामुळे जग झाले प्रकाशित, शिक्षक दिनानिमित्त जाणून घ्या एका क्लिकवर

Teachers’ Day 2025: शिक्षक हे देशातील मुलांचे चांगले भविष्य घडवतात. देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसानिमित्त 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त अशा काही शिक्षकांबद्दल जाणून घेऊया ज्यांनी केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात ज्ञानाचा प्रकाश पसरवण्यास मदत केली.
पुजा बोनकिले
Updated on
शिक्षक दिन २०२५ निमित्ताने भारतातील ५ महान शिक्षकांच्या योगदानाची ओळख करून देण्यात आली आहे. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फुले, चाणक्य, स्वामी दयानंद सरस्वती आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या शिक्षणातील योगदानामुळे जगभरात त्यांचे कौतुक झाले आहे. त्यांच्या शिकवणींनी समाजात आदर्श निर्माण केले आहेत.

Teachers’ Day 2025: शिक्षकांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. या दिवशी त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल आदर आणि सन्मान दिला जातो. शिक्षकांना देवापेक्षाही वरचे स्थान दिले जाते. कारण त्यांच्या मार्गदर्शनानेच लोक त्यांच्या जीवनात योग्य दिशेने पुढे जाऊ शकतात. या खास दिवशी, तुम्ही मुलांना भारतातील अशा ५ महान शिक्षकांबद्दल सांगू शकता, ज्यांच्या ज्ञानामुळे जगभरात कौतुक झाले आहे.

