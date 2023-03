Healthy Habits

By

मुंबई : आजकाल व्यस्त जीवनशैलीमुळे आपण आपल्या आरोग्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. या गोष्टीचा एकूणच तुमच्या जीवनावरही मोठा प्रभाव पडतो.

अस्वास्थ्यकर आहार, व्यस्त वेळापत्रक आणि ताणतणाव यांमुळे तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये वाढ करण्यातही खूप अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही काही चांगल्या सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे.

याच्या मदतीने तुम्ही जीवन सकारात्मक आणि सोपे बनवू शकाल. चला जाणून घेऊया कोणत्या चांगल्या आणि सोप्या सवयी आहेत ज्या तुम्ही अंगीकारू शकता. (6 habits that will change your life)

अंथरूण काढा

तर काही लोक सकाळी उठल्यानंतर अंथरुण तसचं टाकून पुढे जातात. पण यामुळे नकारात्मक वातावरण तयार होते. त्यामुळे रोज सकाळी उठल्यानंतर अंथरुण काढा, चादरीची घडी घाला. थोडक्यात अंथरूण नीट करा. जर तुम्ही ही सवय दिवसाच्या सुरुवातीला लावली तर ती केल्याने तुम्हाला आनंदही मिळेल.

टू-डू लिस्ट

टू-डू लिस्ट तयार केल्‍याची खात्री करा. सकाळी थोडा वेळ काढा आणि कामाची यादी तयार करा. याच्या मदतीने तुम्ही तुमचे दिवसाचे टार्गेट सहज पूर्ण करू शकाल. यामुळे तुमचे मन गोष्टींसाठी आधीच तयार होईल. यामुळे तुम्ही सर्व कामे वेळेवर करू शकाल.

हिरव्या पालेभाज्या

सकस आहार घ्या. आपल्या आहारात हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करा. तुम्ही या भाज्यांचा आहारात अनेक आरोग्यदायी मार्गांनी समावेश करू शकता. तुम्ही त्यांचा आहारात स्मूदी, साइड सॅलड आणि ऑम्लेटच्या स्वरूपात समावेश करू शकता.

डेडलाइन

स्वतःसाठी डेडलाइन तयार करा. यासह, आपण वेळेत सर्वकाही पूर्ण करण्यास सक्षम असाल. तुम्हाला कोणतेही काम मिळाले असेल तर त्यासाठी डेडलाइन तयार करा. यामुळे तुम्ही ते काम वेळेत पूर्ण करू शकाल.

ब्रेक घ्या

अनेकवेळा लोक कामातून ब्रेक घेताना सोशल मीडियाचा वापर करतात. तुमचा मूड रिफ्रेश करण्यासाठी, कामातून ब्रेक घेताना तुम्ही सोशल मीडियाचा कमी वापर करणे महत्त्वाचे आहे. त्याऐवजी तुम्ही फिरायला जाऊ शकता. मन ताजेतवाने करा. चांगल्या आणि उपयुक्त गोष्टी करण्यात वेळ घालवा.

पुस्तके वाचा

तुम्ही जितके जास्त वाचाल, तितके तुम्ही शिकाल. त्यामुळे जमेल तेवढे वाचा.