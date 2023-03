By

मुंबई : जसजसे लोक धूम्रपानाच्या आरोग्याच्या धोक्यांविषयी जागरूक होत आहेत, त्याच वेगाने ते सोडण्याची मागणी वाढत आहे. यासाठी काही औषधेही वापरली जातात. पण ही औषधे काही लोकांच्या बजेटमध्ये नाहीत.

पण धूम्रपान सोडण्यासाठी स्वस्त घरगुती उपाय देखील आहेत जे तुम्हाला धूम्रपान सोडण्यास मदत करू शकतात. धूम्रपान सोडण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय आहेत ते जाणून घेऊया. (how to quit smoking by home remedies)

ओट्स

विविध आरोग्य फायद्यांसाठी ओट्सचा वापर प्राचीन काळापासून केला जातो. यामुळे तुमची धूम्रपानाची समस्याही दूर होऊ शकते. धूम्रपान सोडण्याचा हा एक उत्तम घरगुती उपाय ठरू शकतो.

१ टेबलस्पून ओट्स पावडर घ्या आणि २ कप कोमट पाण्यात टाका आणि रात्रभर राहू द्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे मिश्रण सुमारे 10 मिनिटे उकळवा. हे मिश्रण रोज जेवणानंतर सेवन करा.

हे आयुर्वेदिक औषध तुमची धुम्रपान करण्याची इच्छा कमी करते आणि तुमच्या शरीरातील हानिकारक विषारी द्रव्ये बाहेर काढण्यास मदत करते. जर तुम्ही त्याचे नियमित सेवन केले तर ते धूम्रपानाच्या लालसेची लक्षणे देखील कमी करते

धूम्रपान सोडण्यासाठी लाल मिरची

लाल मिरची जी तुम्ही तुमचे जेवण मसालेदार आणि चवदार बनवण्यासाठी वापरता. हे अनेक आरोग्य समस्यांवर आयुर्वेदिक उपाय म्हणून देखील वापरले जाते. ही लाल तिखट तुमची स्मोकिंग समस्या सोडवण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे.

याचा वापर करून तुम्ही धूम्रपान सोडू शकता. तुम्ही ते फक्त तुमच्या आहारातच घेत नाही, तर एका ग्लास पाण्यात चिमूटभर लाल तिखट मिसळून त्याचे सेवन करा.

लाल मिरची श्वसन प्रणालीतून तंबाखू आणि निकोटीन सारखे सर्व व्यसनाधीन पदार्थ काढून टाकण्यास मदत करते. तुमची धुम्रपान करण्याची इच्छा दडपण्यातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावते.

धुम्रपान सोडण्यासाठी आयुर्वेदिक औषध म्हणजे जेनशेन

जेनशेन, जे औषधी वनस्पतीचे मूळ आहे, निकोटीनची लालसा कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. धूम्रपान सोडण्यासाठी कोरफड, जेनशेन आणि ग्रीन टी घेण्याची सवय लावा. दिवसातून किमान दोनदा घ्या.

हे केवळ धूम्रपानाच्या सवयीपासून मुक्त होण्यास मदत करेल, परंतु ग्रीन टी, कोरफड आणि जेनशेन देखील तुम्हाला इतर आरोग्य फायदे मिळवण्यास मदत करेल.

तुम्ही जेनशेन पावडर तुमच्या नाश्त्यात घालून देखील वापरू शकता. जेनशेन डोपामाइन कमी करण्यास मदत करते.

लोबेलिया

लोबेलिया धूम्रपान करण्याची इच्छा कमी करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. लोबेलिया ही एक प्रकारची वनस्पती आहे ज्याची फुले निळी असतात.

धूम्रपानाची लक्षणे कमी करण्यासोबतच मळमळ, जळजळ, मानसिक एकाग्रता न लागणे, जास्त भूक लागणे इत्यादी लक्षणे कमी करण्यासही ते उपयुक्त ठरते.

सूचना - या लेखात दिलेली माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. अधिकृत माहितीसाठी आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.