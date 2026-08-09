Independence Day 2026: ७९वा की ८०वा? यावर्षी भारत कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार?

Independence Day 2026: १५ ऑगस्ट हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा आणि देशभक्तीचा दिवस. भारताला ब्रिटिशांच्या सुमारे दोनशे वर्षांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दरवर्षी हा दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. शाळा, कॉलेजेस, सरकारी ऑफिसेस आणि विविध संस्थांमध्ये ध्वजारोहणाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अनेक घरांमध्येही तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्यदिनाचा आनंद व्यक्त केला जातो..स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशभर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तीपर गीतांचे कार्यक्रम आणि सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. राजधानी दिल्लीतही या दिवसाचे विशेष कार्यक्रम होतात. पण, स्वातंत्र्यदिन जवळ आला की एका प्रश्नावर दरवर्षी चर्चा रंगते, ती म्हणजे यावर्षी नेमका कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाणार? तुम्हालाही हा प्रश्न पडला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे..स्वातंत्र्यदिनाबाबत गोंधळ का उडतो?हा गोंधळ होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपण साधा हिशोब करतो. २०२६ मधून १९४७ वजा केल्यावर ७९ येतात. त्यामुळे अनेकांना २०२६ मध्ये ७९वा स्वातंत्र्यदिन असेल असं वाटतं. पण ७९ हा भारताला स्वातंत्र्य मिळून पूर्ण झालेल्या वर्षांचा आकडा आहे, स्वातंत्र्यदिन कितवा आहे याचा नाही..मग यंदा नक्की कितवा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार?तसंच काही जण मोजणी शून्यापासून करतात, त्यामुळेही गोंधळ होतो. पण भारताचा पहिला स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी साजरा झाला होता. त्यामुळे त्या दिवसापासून मोजणी केली तर १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी ८०वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे स्वातंत्र्यदिनाचा आकडा मोजताना तो ज्यावर्षी साजरा करायला सुरुवात झाली त्यादिवसापासून मोजायला सुरुवात करा. .परीक्षेसाठी महत्त्वाची टाइमलाइन१९४७ – १ला स्वातंत्र्यदिन (स्वतंत्र भारताची सुरुवात)१९७२ – २६वा स्वातंत्र्यदिन (स्वातंत्र्याची २५ वर्षे पूर्ण, रौप्य महोत्सव)१९९७ – ५१वा स्वातंत्र्यदिन (स्वातंत्र्याची ५० वर्षे पूर्ण, सुवर्ण महोत्सव)२०२२ – ७६वा स्वातंत्र्यदिन (स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’)२०२६ – ८०वा स्वातंत्र्यदिन (स्वातंत्र्याची ७९ वर्षे पूर्ण).८०व्या स्वातंत्र्यदिनाची थीमआत्तापर्यंत भारत सरकारकडून स्वातंत्र्यदिन २०२६ साठी कोणतीही अधिकृत थीम जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनासाठी “Honouring Freedom, Inspiring the Future” हा संदेश पुढे नेला जात आहे.याचा साधा अर्थ म्हणजे स्वातंत्र्याचा सन्मान करणे आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी काम करणे. नागरिकांनीही देशाच्या प्रगतीत आपापल्या परीने योगदान द्यावे, असा या संदेशामागचा विचार आहे.याचा संबंध ‘विकसित भारत २०४७’ या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाशी आहे. भारताला स्वातंत्र्याची १०० वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा देशाला पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनवण्याचे हे ध्येय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.