Ashadhi Ekadashi 2026: भक्ती अन् निसर्गाचा अद्भुत मिलाफ ! आषाढी एकादशीला दोनवड्यात रंगले चिमण्यांचे 'विठ्ठल रिंगण'; Video Viral

NATURE MEETS DEVOTION ASHADHI EKADASHI VIRAL VIDEO: आषाढी एकादशीची पहाट... विठूरायाच्या नामाचा गजर... आणि पंढरपुरात रंगणारा वारकऱ्यांचा वैष्णवांचा मेळा! पण याच पवित्र दिवशी कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील दोनवडे गावात एक अत्यंत अद्भुत आणि नयनरम्य दृश्य पाहायला मिळाले. एका बाजूला भक्तीचा मखमली स्वर तर दुसऱ्या बाजूला निसर्गाचा अनमोल आविष्कार! येथील पर्यावरणप्रेमी रामचंद्र पवार यांच्या अंगणात आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्तीभोवती तब्बल हजारो चिमण्यांचे जणू 'सजीव रिंगण'च अवतरले..गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून रामचंद्र पवार आणि त्यांच्या पत्नी पुतळाबाई पवार यांच्या घराचे अंगण चिमण्यांच्या किलबिलाटाने गजबजून जाते. कोणतीही शेती नाही, की मोठी नोकरी नाही... रोजच्या तुटपुंज्या खर्चातून चार पैसे बाजूला काढून, हसतमुखाने तांदूळ खरेदी करायचे अन् या चिमुकल्या पाखरांचे पोट भरायचे, हा या दांपत्याचा दररोजचा वसा. रोज पहाटे पाच वाजल्यापासूनच त्यांच्या अंगणात चिमण्यांची जत्रा भरते. .Ashadhi Ekadashi 2026 Marathi Wishes: "अवघा रंग एक झाला..." आषाढी एकादशीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा विठ्ठलभक्तीने ओथंबलेल्या खास मराठी शुभेच्छा.आज आषाढी एकादशीच्या शुभमुहूर्तावर पवार यांनी अंगणात श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची सुंदर मूर्ती स्थापन करून पूजाअर्चा केली. मूर्तीभोवती वर्तुळाकार पद्धतीने तांदूळ पसरवले अन् काहीच वेळात शेकडो-हजारो चिमण्यांनी त्या तांदळाच्या दाण्यांवर ताव मारत मूर्तीभोवती हुबेहूब 'पंढरीचे रिंगण' साकारले. भक्ती आणि निसर्गप्रेमाचा हा अनोखा मेळ पाहून उपस्थित सर्वच पर्यावरणप्रेमी अन् ग्रामस्थ भारावून गेले आहेत. सामाजिक वर्तुळातून पवार दांपत्याच्या या उपक्रमाचे प्रचंड कौतुक होत आहे..आमच्या घरी गेली १०-१५ वर्षे दररोज हजारो चिमण्या विश्वासाने येतात. आज आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वणीवर विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती पूजली आणि सभोवताली तांदूळ ठेवले. त्या पाखरांनी ज्या प्रेमाने आणि शिस्तीने मूर्तीभोवती तांदूळ टिपले, ते पाहून चिमण्यांनीच साक्षात रिंगण पूर्ण केल्याचा भास झाला. या मंगलमय प्रसंगी श्री विठ्ठलाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करतो की, बळीराजा सुखी, समृद्ध आणि आनंदी राहो. - रामचंद्र पवार (पर्यावरणप्रेमी, दोनवडे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.