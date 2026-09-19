Ganpati song: गणेशोत्सवाचे अजरामर गाणे 'चिक मोत्याची माळ' कोणी लिहिले अन् जॅकी श्रॉफला भुरळ पाडणारी 'ती' ट्यून कशी सुचली?

'Ashi Chik Motyachi Mal' Song History: आजकाल गणेशोत्सवात डीजेच्या तालावर चालणारी रिमिक्स गाणी कितीही वाजली, तरी मूळ गाण्यातील भाव आणि गोडवा कशातच शोधून सापडत नाही. असाच एक अजरामर नजराणा म्हणजे 'अशी चिक मोत्याची माळ' हे गाणे! रिमिक्सच्या या काळात हे गाणे अनेकदा नव्या रूपात समोर आले असले, तरी १९८९ मध्ये तयार झालेल्या मूळ गाण्याची बातच काही वेगळी आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, ज्या गाण्यावर आजही लाखो गणेशभक्त थिरकतात, त्या गाण्यामागील मूळ संगीतकार, कवी आणि गायकांची नावे काळाच्या पडद्याआड गेली आहेत. .१९८९ चे कॅसेट पर्वआजच्या सोशल मीडियाच्या काळात एखादा व्हिडिओ एका रात्रीत व्हायरल होतो, पण ३५ वर्षांपूर्वी कॅसेटच्या काळात पूर्ण अल्बम गाजवणे सोपे नव्हते. अरविंद हळदीपूर आणि निर्मल मुखर्जी या जोडीने ('अरविंद-निर्मल') १९८९ मध्ये गणपतीच्या गाण्यांचा एक नवा अल्बम तयार करण्याचे ठरवले.त्यांनी आपले मित्र आणि कवी विलास जैतापकर यांना बाप्पाच्या थाटमाटावर आणि रूपावर एक वेगळे गाणे लिहिण्यास सांगितले. श्री गणपतीच्या गळ्यातील चमकणाऱ्या मोत्यांचा साज मनात ठेवून विलास यांनी 'अशी चिक मोत्याची माळ' हे सुप्रसिद्ध गाणे लिहिले..Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा! .आधी शब्द, मग चाल; हिंदी सिनेमात जाता जाता राहिलेली 'ती' ट्यून!संगीत जगतात सहसा आधी चाल बनवली जाते आणि नंतर त्यावर शब्द बसवले जातात. पण, या गाण्याच्या बाबतीत अरविंद-निर्मल यांनी शब्दांचा भाव जपण्यासाठी आधी पूर्ण गाणे लिहिले आणि नंतर त्याला चालीत बांधले.आयकॉनिक ट्यून: गाण्यात रंग भरण्यासाठी निर्मल मुखर्जी यांनी एक खास म्युझिकल ट्यून तयार केली. ही ट्यून संपूर्ण गाण्यात सुरुवातीला, मध्ये आणि शेवटी अशा तीन ठिकाणी वापरण्यात आली.जॅकी श्रॉफची पसंती: ही धून ऐकून अभिनेते जॅकी श्रॉफ प्रचंड प्रभावित झाले होते. त्यांनी हीच ट्यून एका हिंदी चित्रपटात वापरण्याचा प्रस्तावही दिला होता. दुर्दैवाने तो प्रयोग चित्रपटात होऊ शकला नाही आणि ती ट्यून केवळ बाप्पाच्याच गाण्यापुरती मर्यादित राहिली..अवघ्या ३ दिवसांत गाण्याचा डंका; चिमुकलीच्या एका वाक्याने वर्तवले होते भविष्य!'मेलोडी कॅसेट कंपनी'च्या बॅनरखाली हे गाणे रेकॉर्ड झाले. गायिका जयश्री शिवराम यांनी या गाण्याला आपला गोड आवाज दिला, तर पुरुष व्हर्जन श्रीनिवास कशेळकर यांनी गायले.लोकांचा प्रतिसाद: गाणे बाजारात आल्यावर अवघ्या तिसऱ्याच दिवशी एका स्थानिक गणेशोत्सवातील गायन स्पर्धेत स्पर्धकांनी हे गाणे गायले. यावरूनच या गाण्याच्या लोकप्रियतेची लाट किती वेगाने पसरली याचा अंदाज येतो.३ वर्षांच्या मुलीची पावती: रेकॉर्डिंगनंतर जेव्हा संगीतकार अरविंदजींनी त्यांच्या ३ वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला हे गाणे ऐकवले, तेव्हा तिने क्षणाचाही विलंब न लावता 'एक नंबर' अशी दाद दिली. एका छोट्या मुलीच्या मनाला भुरळ घालणारे हे गाणे पुढे जाऊन इतिहास रचणार, याची खात्री अरविंदजींना त्याच वेळी पटली होती..'गणपती आले माझे घरा' हा पूर्ण अल्बम प्रचंड गाजला, पण गाण्याच्या यशाचा आर्थिक फायदा मूळ कलाकारांना फारसा मिळाला नाही.रॉयल्टी आणि मानधनाचा अभाव: या गाण्यासाठी अरविंद-निर्मल जोडीला कुठलेही मोठे मानधन मिळाले नाही.हक्कांवर डल्ला: एका मोठ्या कॅसेट कंपनीने मूळ संगीतकारांची परवानगी न घेताच, स्वतःचे नवीन गायक व वादक वापरून हेच गाणे पुन्हा रेकॉर्ड केले आणि स्वतःच्या नावाने विकायला सुरुवात केली.ओळख हरवली: या पुनर्रचित गाण्यांमुळे मूळ रचनाकार मागे पडले आणि नवीन कलाकारांनी या गाण्याच्या जोरावर भरपूर पैसे कमावले..'सनईचा सूर' ते 'देवा हो देवा': गाजलेल्या गाण्यांची मालिका'चिक मोत्याची माळ' या गाण्याच्या अभूतपूर्व यशानंतर अरविंद-निर्मल आणि विलास जैतापकर या त्रयीने एकापेक्षा एक हिट गाण्यांची रास उभी केली-सनईचा सूर: बाप्पाच्या आगमनासाठी सुरेश वाडकर यांच्या आवाजातील हे गाणे घरोघरी वाजले.बंधू येईल माहेरी न्यायाला: गौराईच्या सणासाठी बनवलेले हे भावूक गाणे ग्रामीण भागात तुफान गाजले.देवा हो देवा लक्ष ठेवा: गावात मंदिराबाहेर मद्यधुंद अवस्थेत साईबाबांशी गप्पा मारणाऱ्या एका सामान्य माणसाच्या तोंडून निघालेल्या शब्दांवरून हे गाणे सुचले आणि पुढे सुपरहिट झाले.आली चतुर्दशी: कविता कृष्णमूर्ती यांनी गायलेले बाप्पाच्या विसर्जन मिरवणुकीचे गाणे आजही तितकेच लोकप्रिय आहे..Ganesh Puran katha: गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतका प्रिय का आहे? शेंदूरासुर कोण होता? वाचा रंजक पौराणिक कथा!.अमिताभ बच्चन यांच्यापासून ते लता मंगेशकर यांच्यापर्यंत अनेक मोठ्या कलाकारांसोबत काम करूनही त्या काळात फोटो काढण्याची पद्धत नसल्याने या आठवणी केवळ मनातच जपल्या गेल्याची खंत अरविंदजी व्यक्त करतात. कवी विलास जैतापकर आणि सहसंगीतकार निर्मल मुखर्जी आज या जगात नसले, तरी त्यांनी तयार केलेले हे संगीत गणेशभक्तांच्या मनात नेहमीच जिवंत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.