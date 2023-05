Baby Care Tips : आई-वडिलांच्या मनात नेहमीच एक कुतूहल असते की, माझे लहान बाळ कधी खायला सुरुवात करेल. अनेकदा पालक त्यांना स्वत:ला वाटते म्हणून किंवा चुकीच्या माहितीमुळे बाळांना फळे आणि भाज्या खायला घालू लागतात. खरंतर एक वर्षापर्यंतच्या मुलांची पचनसंस्था पूर्णपणे विकसित झालेली नसते. अशा स्थितीत डॉक्टर त्यांना फक्त द्रव पदार्थ खाण्याचा सल्ला देतात.

मूल सहा महिन्यांचे झाले नसेल तर त्याला फक्त आईचे दूध देणे गरजेचे असते. तो सहा महिन्यांचा झाला की त्याला भाजीचे सूप, डाळ पाणी, तांदळाचे पाणी इत्यादी द्यायला सुरू करू शकता.(Baby Care Tips : Baby Care Tips What are 5 things children under 1 should not eat?)

जेव्हा बाळ रडते तेव्हा बहुतेकदा असे मानले जाते की बाळाला भूक लागली आहे. कृपया सांगा की रडण्याची इतर अनेक कारणे असू शकतात. बरेच पालक आणि इतर कुटुंबातील सदस्य हे मूल इतके प्रेमळ असतात की ते त्यांच्या वाट्याचे काही अन्न घेऊन त्याच्या तोंडात घालतात. तुम्हीही करत असाल तर थांबा. जोपर्यंत मुल एक वर्षापेक्षा मोठे होत नाही तोपर्यंत त्याला काही गोष्टी खायला देऊ नका.

हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की एक वर्षाच्या बाळाची पचनक्रिया फारशी मजबूत नसते. अशा परिस्थितीत आपण त्यांना काही गोष्टी खाऊ घालणे टाळले पाहिजे. या ब्लॉगमध्ये आपण या विषयावर चर्चा करणार आहोत की काही खाद्यपदार्थ 1 वर्षासाठी दूर ठेवावेत. अन्यथा, बाळाचे पोट खराब होऊ शकते, अन्नाची ऍलर्जी होऊ शकते किंवा बाळाची नाजूक पचनसंस्था खराब होऊ शकते.

हे 5 पदार्थ मुलांना खाऊ घालू नका

तुमचे बाळ 6 महिन्यांचे झाल्यावर, त्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या चवींची ओळख करून देणे चांगले. पण असे 5 पदार्थ आहेत जे तुम्ही तुमच्या बाळाला खाऊ नयेत. लक्षात ठेवा की मुलाने ते स्वतःच खाऊ नये.

मध

मध गोड आणि नैसर्गिक आहे. तरीही क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बॅक्टेरिया बोट्युलिनम नावाचे विष तयार करतो, ज्यामुळे आळस होऊ शकतो, शोषणे खराब होऊ शकते, स्नायू कमकुवत होऊ शकतात आणि लहान मुलांमध्ये बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

तुमच्या बाळाला चिडचिडेपणा आणि चक्कर येण्याची चिन्हे दिसतील. संसर्ग दुर्मिळ आहे परंतु 1 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बाळांना प्रभावित करते, म्हणूनच पहिल्या वाढदिवसाच्या उत्सवापर्यंत तुम्ही तुमचा लहान मध खाऊ घालणे टाळावे.

गाईचे दूध

बाळाच्या विकासासाठी आईचे दूध हे पोषणाचा उत्तम स्रोत आहे. सर्व पोषक आणि एन्झाईम्ससह, आईचे दूध हे तुमच्या बाळासाठी संपूर्ण आरोग्यदायी अन्न आहे. तथापि, गाईच्या दुधात लैक्टोजचे प्रमाण जास्त असते ज्यामुळे तुमच्या लहान मुलाच्या पोटावर परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे मूल एक वर्षाचे होईपर्यंत गाईचे दूध टाळता येते. त्यानंतर, गाईचे दूध वापरणे चांगले आहे कारण ते पचण्यास सोपे आहे आणि त्यात पोषक घटक असतात, जे तुमच्या बाळाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असतात.

शेंगदाणे आणि पीनट बटर

शेंगदाणे स्वादिष्ट, आरोग्यदायी आणि प्रथिनांनी भरलेले असतात. पहिले एक वर्ष बाळाला शेंगदाणे आणि पीनट बटर खाऊ नका. जर कुटुंबातील एखाद्याला अक्रोडाची ऍलर्जी असेल, तर ते मूल देखील असण्याची शक्यता आहे. शेंगदाण्यामुळे ऍलर्जी देखील होऊ शकते. 1 वर्षानंतर बाळाला घरगुती पीनट बटर खायला द्या. ते बनवण्यासाठी शेंगदाणे बारीक करून गुळगुळीत प्युरी बनवा. नंतर बाळाला थोड्या प्रमाणात खायला द्या.

सीफूड

सीफूड, विशेषत: कोळंबी, लॉबस्टर इत्यादी शेलफिशमुळे बाळांना ऍलर्जी होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी, आपल्या मुलाला 1 किंवा 2 वर्षांचे झाल्यानंतर सीफूड द्या. ट्यूना, शार्क आणि मॅकेरलसारख्या काही माशांमध्ये पारा जास्त असतो. तुमचे बाळ कितीही जुने असले तरीही हे पूर्णपणे टाळले पाहिजे.

जेव्हा तुमचे मूल 2 वर्षांचे असेल आणि तुम्हाला त्याला सीफूडची ओळख करून द्यायची असेल, तेव्हा तुम्ही कॉड आणि फ्लाउंडर सारख्या पांढऱ्या माशांनी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करू शकता.

चॉकलेट

चॉकलेट हे लहान मुलांसाठी सर्वात असुरक्षित पदार्थांपैकी एक आहे, कारण त्यात कॅफिन असते. आपल्या बाळाला कधीही कॅफिन खायला द्यायचे नाही? घन पदार्थांचे पचन करणे हा आणखी एक मैलाचा दगड आहे जो बाळ त्यांच्या पहिल्या वर्षी पार करतात.

लहान मुले पोटाच्या कोणत्याही समस्यांपासून दूर आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. चॉकलेटमध्ये साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते, जे तुमच्या बाळाला एक वर्षाचे होईपर्यंत योग्य नसते, त्यानंतर त्याला माफक प्रमाणात द्यावे.

याशिवाय इतर काही अन्नपदार्थ एक वर्षापर्यंत मुलाला देऊ नयेत, जसे की- अंडी, कॅन केलेला फळांचा रस, बेरी, लिंबूवर्गीय फळे, गहू, साखर, मीठ, कच्च्या भाज्या, द्राक्षे, बेदाणे इ. आशा आहे की तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल.