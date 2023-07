Bank Loan Tips : कर्ज घेण्याचा विचार करताय? या गोष्टी एकदा नक्की वाचा, नाहीतर जातील दुप्पट पैसे!

Bank Loan Tips : नावाप्रमाणेच वैयक्तिक कर्ज म्हणजे कोणत्याही प्रकारची गरज भासल्यास तुम्हाला हे कर्ज मिळू शकते. अचानक पैशाची गरज भागवण्यासाठी लोक कर्जाची मदत घेतात. मग ते आजारपणासाठी असो, घर खरेदीसाठी असो किंवा मुला-मुलीच्या लग्नासाठी असो किंवा इतर कोणत्याही खर्चासाठी असो.

वैयक्तिक कर्ज घेणे नक्कीच सोपे आहे, परंतु जर तुम्ही काही गोष्टींची काळजी घेतली नाही तर ते तुमच्यासाठी अडचणीचे ठरू शकते.

लोकांना त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी कधीही पैशांची आवश्यकता असू शकते. कधी लोकांकडे भांडवल उपलब्ध असते, तर कधी लोकांकडे पैसे उपलब्ध नसतात. तेव्हा लोक कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे वळतात. (Bank Loan Tips : bank loan tips avoid paying more money by keeping these things in mind)

कर्जाच्या माध्यमातून लोक आपल्या गरजा भागविण्यासाठी पैशांची व्यवस्था करू शकतात. मात्र, कर्ज घेताना महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्या. यासह, आपण अधिक व्याज देणे देखील टाळू शकता.

कालावधी पहा

जेव्हा तुम्ही कर्ज घ्याल तेव्हा तुम्हाला त्याची परतफेड ईएमआयद्वारे करावी लागेल. दर महिन्याला तुम्हाला ईएमआय भरावा लागेल आणि तुम्ही कर्ज भरत राहाल. त्याचबरोबर कर्ज घेताना तुम्हाला किती मुदत मिळत आहे हे पाहिलं जातं.

कर्ज घेताना कार्यकाळ खूप महत्त्वाचा असतो. ही अशी वेळ आहे ज्याद्वारे आपण आपले कर्ज फेडू शकता. त्याचबरोबर मुदत जितकी जास्त असेल तितके जास्त व्याज द्यावे लागेल. कमी कालावधी निवडल्याने तुमचा मासिक ईएमआय वाढतो पण तुम्हाला कमी व्याज द्यावे लागेल.(Home Loan)

व्याजदर : तुम्हाला ज्या दराने व्याज मिळत आहे, त्यालाही खूप महत्त्व आहे. व्याजदर कमी असावा. जेवढ्या कमी व्याजदराने तुम्हाला कर्ज मिळत असेल, तितकी कमी रक्कम तुम्हाला व्याज म्हणून भरावी लागेल. कर्ज घेताना वेगवेगळ्या बँकांनी दिलेल्या व्याजदराची तुलना केली पाहिजे.

प्रोसेसिंग फी : तुम्हाला कर्ज देताना बँकांकडून तुमच्याकडून प्रोसेसिंग फी आकारली जाते. प्रत्येक बँकेचे हे शुल्क वेगवेगळे आहे. कर्ज घेताना कोणती बँक किती प्रोसेसिंग फी आकारत आहे, हे लक्षात ठेवा. जिथे प्रोसेसिंग फी कमी आहे, त्या बँकेकडेही वळता येते. (Bank)

बँक सावधानीने निवडा

आजकाल बँकांव्यतिरिक्त अनेक एनबीएफसी सुद्धा कर्ज उपलब्ध करून देते. सर्व बँकांचे व्याजदर वेगवेगळे असतात, त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी बँकेचे व्याजदर जाणून घ्या. व्याज दराव्यतिरिक्त तुम्हाला प्रक्रिया शुल्क, सुविधा शुल्क आणि इतर शुल्कांबद्दल देखील माहिती असणे आवश्यक आहे. (Loan)

कोणतेही कर्ज घेताना ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा

कर्ज कोणत्याही कारणासाठी घेतले असले तरी त्याचा हप्ता विलंब न लावता वेळेत दिला जाईल याची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेताना पेमेंटमध्ये चूक झाल्यास तुमच्यावर परिणाम होऊ शकतो. (EMI)

याचे कारण म्हणजे वेळेवर पेमेंट न केल्याने तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम होतो. खराब क्रेडिट स्कोअरमुळे भविष्यात कर्ज मिळणे कठीण होते, कारण बहुतेक वित्तीय संस्था याच आधारावर कर्ज मंजूर करतात.