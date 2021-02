हाय हील्सवर प्रेम आहे, तर 'या' व्हरायटीज जरूर ट्राय करा

पुणे : कॉलेजच्या तरुणी आणि महिलांची चांगली मैत्रीण म्हणजे हाय हील्स. आणि जर तुम्ही त्यांच्यामध्ये आरामात चालत असाल तर तुमच्याकडे काही हाय हील्स नक्कीच ठेवल्या पाहिजेत. हाय हील्समध्ये बरीच व्हरायटी येतात आणि सर्व विशेष हेतूने तयार केले जातात, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आणि सोयीनुसार खरेदी करून वापरू शकाल. स्टिल्टोस उंच आणि अरुंद स्टिल्टोस घातल्यावर आपले पाय लांब आणि पातळ दिसतात. स्लीलेटोस पाठीपासून पुढच्या बाजूला बोटांच्या जवळ पातळ असतात. त्यांना जास्तवेळ परिधान करणे अवघड आहे. तरीही ते एक खास लूक देते. तुम्ही नाइट पार्टीसाठी स्टिल्टोज वापरू शकता ज्यात तुमचा लूक चांगला दिसेल आणि हो तुम्ही हे लक्षात ठेवायला हवे की पार्टीत चालण्याचे प्रमाण देखील कमी असते. पम्प्स सर्वसाधारणपणे स्टिल्टपेक्षा पम्प्सची उंची कमी असते. पम्प्सची उंची कमी आहे, ज्यामुळे चालणे सोपे आहे. तुम्ही तुमचे पाय पूर्णपणे झाकणारे पम्प्स निवडू शकता किंवा तुमच्या आवडीनुसार खरेदी करू शकता. तुम्ही पहिल्यांदा पम्प्स विकत घेत असाल तर काळ्या किंवा न्यूड कलर घेण्यास प्राधान्य द्या. ब्लॉक हील्स जेव्हा तुम्ही अशा हील्सचा विचार करता, त्यावेळी ते वापरण्यासाठी अगदी सोयीस्कर असतात, तेव्हा ब्लॉक हील्स लगेच मनात येते. ते स्टिल्ट्स आणि पम्प्सपेक्षा अधिक वेगळे आहेत आणि आपली पॉश्चरला अधिक स्थिर ठेवण्याचे काम करते. तुम्ही स्लेंडर बेस किंवा फुल वेज किंवा मल्स निवडले तरीही चालेलं. परंतु तुमच्यासाठी कमीतकमी एक ब्लॉक हील्सची जोडी ठेवा, जी ट्रेंडिंग आहे आणि प्रत्येकवेळी वापरण्यासाठी योग्य दिसेल. जरी तुम्ही त्या हील्स दररोज घालू शकत नाही, तरीही प्लॅटफॉर्मची हील्स खूप आरामदायक आहेत. जेव्हा तुम्हाला खूप चालत जावे लागते तेव्हा त्या दिवसांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. ब्लॉक हील्सची हील्स समान आहेत आणि यामुळे आपले पाय संतुलित राहतात. किटन हील्स किटन हील्स त्यांच्यासाठी आहेत जे हाई हील्सपासून लांब जातात. किंवा तुम्ही उंच असाल तर तुम्हाला अधिक उंच झाल्यासारखे वाटत नाही. किटन हील्स हे दोन्हीही उंच किंवा अरुंद नसल्यामुळे आरामदायक टाचांच्या प्रकारात मोडतात. हे आपल्या आउटफिट लुकला ठळक करण्यासाठी देखील कामी येते. किटन हील्सच्याबद्दल सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही त्यांचा दररोज वापर देखील करू शकता. एस्पेड्रिलिस एस्पेड्रिलिस हेकैज़ुअल, रोप-सॉलिड शूज एकतर सपाट किंवा उंच टाचांचे असतात. एस्पेड्रिलिस हे एक चालताना आरामदायक वाटावे अशी इच्छा असते त्यांच्यासाठी एस्पेड्रिलिस योग्य राहील.

Web Title: Be sure to start using some varieties of high heels