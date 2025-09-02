Karma and Suffering: सगळं काही कारणासाठीच घडतं… पण का वाटतं ते अन्यायकारक? जाणून घ्या गीतेचं उत्तर

थोडक्यात:भगवद्गीतेनुसार आपण आत्मा आहोत आणि जीवनातील प्रत्येक प्रसंग हा आत्म्याच्या शिक्षणाचा भाग आहे.कर्माचे फळ तात्काळ मिळेलच असे नाही; त्यामुळे अन्याय वाटणारे प्रसंगही नियतीचा भाग असतात.अपेक्षा आणि फळाची आसक्ती ही दुःखाचे मूळ कारण असून, समत्व राखणे हेच खरे समाधान आहे..Karma and Suffering: आपल्या आयुष्यात काही प्रसंग असे येतात की ज्यामुळे आपण अक्षरशः खचून जातो. प्रामाणिक प्रयत्न करूनही अपयश, प्रेम दिलं तरी विश्वासघात, निस्वार्थ वागलात तरी दुर्लक्ष… आणि मग कोणी म्हणतं “सगळं काही कारणासाठीच घडतं.” पण तेव्हा वाटतं, का? हेच का माझ्यासोबत? जर खरंच सगळं नियतीप्रमाणे आणि योग्य कारणासाठी होत असेल, तर ते अन्यायासारखं का वाटतं?.महाभारतामधील भगवद् गीता हा ग्रंथ अशा प्रश्नांची चिंता करून “न्यायाची रचना वस्तुतः कशी आहे?” याचं उत्तर पुरवतो. कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर अर्जुनाला दिलेला कृष्णाचा उपदेश हा केवळ तात्पुरती शांतता नाही, तर आत्म्याच्या विकासासाठीचे गहन तत्त्वज्ञान आहे..TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय .१. आपण शरीर नाही, आत्मा आहोतगीता आपल्याला प्रथम एक गोष्ट शिकवते “तू शरीर नाहीस, तू आत्मा आहेस.”"न जायते म्रियते वा कदाचिन्…" (अध्याय 2, श्लोक 20)आत्मा न जन्मतो, न मरतो. शरीर नष्ट झालं तरी आत्मा नष्ट होत नाही.आपण केवळ या जन्मात घडलेल्या गोष्टींवर आधारून निर्णय घेतो. पण आत्म्याचा प्रवास अनेक जन्मांचा आहे. त्यामुळे आजची वेदना, अन्याय वाटणारा प्रसंग हे सर्व आत्म्याच्या शिक्षणाचा भाग आहे.२. कर्म म्हणजे शिक्षा नाही, तर प्रवाहआपण कर्माला “शुभ किंवा अशुभ कर्माची फळं मिळतात” असं समजतोपण गीतेनुसार:"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन…" (अध्याय 2, श्लोक 47)कर्म कर, पण त्याच्या फळांवर तुझा अधिकार नाही.कधी कधी आपण आज जे करतो, त्याचे फळ लगेच मिळत नाही. काही कर्मांचं फळ पुढच्या जन्मात मिळतं. त्यामुळे आज जे घडतं, ते "अन्याय" वाटत असलं तरी ते पूर्ण चित्राचं एक तुकडा असतो..३. धर्म पाळा - अगदी त्रासदायक असलं तरीकधी कधी अन्याय तेव्हाच वाटतो, जेव्हा चांगली माणसं दुःख भोगतात.पण कृष्ण अर्जुनाला सांगतो:"श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः…" (अध्याय 3, श्लोक 35)स्वतःचा धर्म (कर्तव्य) पार पाडणं हे दुसऱ्याच्या उत्तम कर्तव्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे.आपल्यावर जो प्रसंग येतो, त्यातून पळ काढणं नाही, तर त्याला सामोरं जाणं हाच खरा धर्म आहे.४. फळाची आसक्तीच दुखाचं मूळ आहेगीता सतत सांगते की, दुःखाचं मूळ आहे आसक्ती."सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते"(अध्याय 2, श्लोक 47)यश-अपयश समान मानणं म्हणजेच योग.आपण जेव्हा परिणामांकडे चिकटून बसतो, तेव्हा अपेक्षा तुटल्यावर वेदना होतात. द detached असणं म्हणजेच शांत राहणं नाही, तर प्रत्येक क्षणाला समजून घेणं “हे सुद्धा आवश्यकच होतं.”.Pitru Paksha Rituals: पितृपक्ष येण्याआधी घरातून काढा 'या' 5 वस्तू, नाहीतर अशुभ परिणाम होऊ शकतात!.५. आपली कहाणी संपलेली नाही हे केवळ एक प्रकरण आहेगीता आपल्याला सांगते की जीवन एक सायकल आहे जन्म, मृत्यू आणि पुन्हा जन्म."यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत…"जिथे अधर्म वाढतो, तिथे मी येतो म्हणजेच देवत्व तुमच्यातूनच जागं होतं.तुमचा आजचा संघर्ष हा केवळ एका अध्यायाचा भाग आहे. अंतिम उत्तर अजून बाकी आहे..FAQs1. आयुष्यातील दुःख आणि अन्यायासारखे प्रसंग का घडतात? (Why do painful and unjust events happen in life?)गीतेनुसार हे प्रसंग आत्म्याच्या शिकवणीचा भाग असून, ते आधीच्या कर्मांचे परिणाम असू शकतात.2. कर्म केल्यावर लगेच फळ मिळाले पाहिजे का? (Should we expect instant results of our actions?)नाही, काही कर्मांचे फळ पुढच्या जन्मात मिळते; त्यामुळे फळाची आसक्ती न ठेवता कर्म करणे आवश्यक आहे.3. गीतेनुसार दुःखाचे खरे कारण काय आहे? (According to the Gita, what is the true cause of suffering?)गीता सांगते की फळांवरील आसक्ती आणि अपेक्षा हेच दुःखाचे मूळ कारण आहे.4. गीता संघर्ष करणाऱ्यांना काय संदेश देते? (What message does the Gita give to those facing struggles?)संघर्ष हे आयुष्याचे एक प्रकरण आहे, अंतिम उत्तर अजून बाकी आहे त्यामुळे धैर्य ठेवणे आवश्यक आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.