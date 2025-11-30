Black Friday Sale : अलर्ट! ब्लॅक फ्रायडे सेलचा आज शेवटचा दिवस; TV-फ्रिज, मोबाईलवर चक्क 65% पर्यंत डिस्काउंट, कपडेही निम्म्या किंमतीत

ब्लॅक फ्रायडे सेलने पुन्हा एकदा मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. 32 इंचापासून 65 इंचापर्यंतचे स्मार्ट टीव्ही आणि 190 लिटर ते 580 लिटरचे रेफ्रिजरेटर आता तुमच्या बजेटमध्ये सहज बसणार आहेत. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स आणि क्रोमा यांच्यात स्पर्धा रंगली असून ग्राहकांना 65% पर्यंत थेट सूट, बँक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर आणि नो-कॉस्ट ईएमआयचा बंपर फायदा मिळतोय..अमेझॉन ब्लॅक फ्रायडे सेल (28 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर)येथे छोटे टीव्ही (32-43 इंच) VW, Acer आणि TCL ब्रँडचे फक्त 8-10 हजारांत मिळत आहेत. 55 इंचाचा TCL स्मार्ट टीव्ही तब्बल 62% सूटसह उपलब्ध आहे. फ्रिजमध्ये Whirlpool 192 लिटर मॉडेलवर 26% + बँक ऑफरने एकूण किंमत 14,865 रुपयांपर्यंत खाली येते. Axis, BoB आणि HDFC कार्डने 10% इंस्टंट डिस्काउंट तर Amazon Pay ICICI कार्डने अतिरिक्त 5% कॅशबॅक मिळेल..Croma sale : क्रोमाच्या Black Friday Sale मध्ये 50% वाली डिस्काउंट ऑफर! कोणत्या वस्तू मिळतायत अर्ध्या किंमतीत? पाहा एका क्लिकवर.फ्लिपकार्ट ब्लॅक फ्रायडे सेल (23 ते 28 नोव्हेंबर)मोठ्या टीव्ही आणि फ्रिजमध्ये फ्लिपकार्टने बाजी मारली आहे. Realme चे 584 लिटर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर फक्त 41,990 रुपयांत (53% सूट) मिळतोय. Toshiba 55 इंच आणि Realme 50 इंच टीव्हीवर 55% पर्यंत सूट आहे. HSBC आणि Bank of Baroda कार्डने 10% अतिरिक्त सूट मिळते..AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.क्रोमा आणि विजय सेल्स (22 ते 30 नोव्हेंबर)ऑफलाइन-ऑनलाइन दोन्ही ठिकाणी क्रोमाने काही ठराविक वस्तूवर 50% पर्यंत सूट ठेवली आहे. येथे थेट स्टोअरमध्ये जाऊन डेमो पाहून खरेदी करता येते.कपडे आणि विंटर कलेक्शनवरही बंपर ऑफरमॅक्स फॅशनमध्ये “buy 2 get 1” तर जिओमार्टवर हिवाळी जॅकेट, स्वेटशर्ट, हूडी फक्त 329 रुपयांपासून सुरू आहे. थंडीची तयारी आता अगदी स्वस्तात करता येणार आहे. चला तर मग आजच शॉपिंगचा प्लान बनवा आणि स्वस्त मस्त खरेदी करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.