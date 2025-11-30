लाइफस्टाइल

Black Friday Sale : अलर्ट! ब्लॅक फ्रायडे सेलचा आज शेवटचा दिवस; TV-फ्रिज, मोबाईलवर चक्क 65% पर्यंत डिस्काउंट, कपडेही निम्म्या किंमतीत

Black Friday Deals last day offers : ब्लॅक फ्रायडे 2025 मध्ये 65% पर्यंत सूट मिळत आहे. टीव्ही, फ्रिज आणि हिवाळी कपड्यांवर अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमामध्ये धमाकेदार ऑफर आहे.
Saisimran Ghashi
ब्लॅक फ्रायडे सेलने पुन्हा एकदा मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. 32 इंचापासून 65 इंचापर्यंतचे स्मार्ट टीव्ही आणि 190 लिटर ते 580 लिटरचे रेफ्रिजरेटर आता तुमच्या बजेटमध्ये सहज बसणार आहेत. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स आणि क्रोमा यांच्यात स्पर्धा रंगली असून ग्राहकांना 65% पर्यंत थेट सूट, बँक डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर आणि नो-कॉस्ट ईएमआयचा बंपर फायदा मिळतोय.

