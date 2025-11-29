Numerology Prediction : समाज अन् कुटुंबात खूप नाव कमवतात 'या' मूलांकाचे लोक; मिळवतात भरपूर पैसा-यश-आदर, पहा तुमचा मूलांक

Mulank Prediction : अंकशास्त्रात १ हा अंक विशेष मानला जातो. ज्या व्यक्तीची जन्मतारीख मिळून बेरीज १ होते, त्यांचा मूलांक १ असतो आणि त्यांचा स्वामी ग्रह आहे स्वतः सूर्य..सूर्य म्हणजे राजेशाही, नेतृत्व, आत्मविश्वास आणि अपार प्रसिद्धी. म्हणूनच या तारखा जन्मलेले लोक आयुष्यभर कुटुंबाचा अभिमान आणि समाजाचा चमकणारा तारा बनून राहतात..१, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मेलेली मुले लहानपणापासूनच हे मुले वेगळी बोल्ड दिसतात. शाळेत वर्गप्रमुख, क्रीडा संघाचे कर्णधार किंवा क्लबचे अध्यक्ष बनणे त्यांना सोपे जातं. इतर मुलं त्यांच्यामागे आपोआप लागतात. कारण त्यांच्यात जन्मजात नेतृत्वगुण असतो. ते कधी अनुयायी बनत नाहीत; ते नेहमी मार्गदर्शक बनतात.मोठे झाल्यावरही ही जादू कायम राहते. नोकरीत झटपट प्रमोशन, स्वतःचा व्यवसाय उभा करून तो ब्रँड बनवणे, राजकारण,चित्रपट, क्रीडा अशा कोणत्याही क्षेत्रात अव्वल स्थान मिळवणे… हे त्यांच्यासाठी अगदी सामान्य गोष्टी. मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली असे दिग्गजही नंबर १ चेच आहेत. त्यांच्यासारखे बनण्याचे स्वप्न लाखो लोक पाहतात..Numerology News : 'या' भाग्यांकाचे लोक असतात खूप लकी..मिळवतात मोठे यश, बनतात अधिकारी; पण आयुष्यात असते एकच अडचण, पाहा तुमचा भाग्यांक.या लोकांचा आत्मविश्वास इतका प्रचंड असतो की स्टेजवर हजारो लोकांसमोर बोलणे, मोठ्या नेत्यांशी थेट चर्चा करणे किंवा जीवघेणे निर्णय घेणे त्यांना बाललीला वाटते. पडले तरी दहापट ताकदीने उठतात. हार मानणे त्यांच्या शब्दकोशातच नसते.घरात तर ते सगळ्यांचे लाडके असतात. आई-वडील, भाऊ-बहीण सतत त्यांचा अभिमान बाळगतात. लग्नानंतरही सासरी आदर-मान मिळतो. एकूणच जिथे जातील तिथे नाव आणि मानसन्मान आपोआप मिळतो..Numerology Predictions : 'या' तारखेला जन्मलेले लोक असतात जास्त निरोगी..वयाची साठी पार केली तर जडत नाहीत आजार.पण सूर्याच्या प्रभावामुळे कधीकधी जरा जास्त अहंकारही येतो. राग लवकर येतो, दुसऱ्यांचा सल्ला मानणे अवघड वाटते. मात्र एकदा हे दोष नियंत्रणात आले की, जगात कोणीही त्यांना हरवू शकत नाही.म्हणूनच ज्यांची जन्मतारीख १, १०, १९ किंवा २८ आहे, ते खरंच नशीबवान आहेत. त्यांच्याकडे जन्मजात राजेशाही आहे. फक्त थोडासा अहंकारावर नियंत्रण ठेवला की, ते आयुष्यभर चमकत राहतात आणि इतरांना प्रेरणा देत राहतातडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Horoscope Prediction : आठव्या घरात गुरु ग्रहाची छाया! कामधंदा, नातेसंबंध अन् मानसिक शांतीवर होईल गंभीर परिणाम, आजच करा हा सोपा उपाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.