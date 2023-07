By

Ankle Pain Effects: शरीरात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यांना आपण सामान्य समजून दुर्लक्ष करतो. परंतु, जर ते दर काही दिवसांनी सतत घडू लागले तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे तुमच्यावर ओझे होऊ शकते. खराब रक्ताभिसरणामुळेही असेच काहीसे घडते.

अनेक अवयवांचे कार्य हे शरीराच्या या एका कार्याशी निगडीत असते आणि त्याचा परिणाम तुमच्या अनेक अवयवांवर होऊ शकतो. तर, खराब रक्ताभिसरणाची काही सुरुवातीची लक्षणे जाणून घेऊया.

रक्ताभिसरण सुरळीत होत नसेल तर शरीर देतं ही लक्षणे

पायांमध्ये सूज आणि वेदना

तुम्ही सुरुवातीच्या काही पाहू शकता किंवा तुमच्या पायात खराब रक्ताची पहिली लक्षणे पाहू शकता. जसे की घोट्यांमध्ये सूज आणि वेदना. वास्तविक, जेव्हा शरीरातील रक्ताभिसरण खराब होते, तेव्हा पायांना पुरवठा होणारे रक्त तसेच राहते. पायाकडून वर येणारे रक्त गोठते. अशा परिस्थितीत, बहुतेक लोकांच्या घोट्याला सूज आणि वेदना होतात. (Blood Circulation Tips : Pay Attention to Ankle Pain and Foot Swelling Early Signs of a Significant Body Disturbance)

हात आणि पाय सुजणे

खराब रक्ताभिसरणामुळे तुमच्या पायांना सूज येऊ शकते. हे तुम्ही सहज पाहू शकता. एवढेच नाही तर ही परिस्थिती कधीही तुमच्यासमोर येऊ शकते. त्यामुळे पायांच्या वरच्या भागात सूज आणि दुखण्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका आणि डॉक्टरांकडे जाऊन तपासणी करा.

थंड पडलेली बोटे

खराब रक्ताभिसरणामुळे तुमची बोटे थंड होऊ शकतात. वास्तविक, जेव्हा आपल्या शरीरात पुरेसे रक्त असते तेव्हा उष्णता राहते. परंतु, जेव्हा रक्त नसते तेव्हा तुमची बोटे थंड होतात आणि त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. उदाहरणार्थ, कधीकधी थंडीमुळे बोटे निळे होऊ शकतात. (Blood Pressure)

पायावरची सूज कमी करण्याचे उपाय

तुमच्या पायाला अनेकदा सूज येत असेल तर गरम पाण्यात एक चमचा खडे मीठ आणि एक चमचा तुरटी पावडर टाकून पाण्यात पाय भिजवा. तुरटीमध्ये असलेले पोटॅशियम सल्फेट आणि रॉक मिठामध्ये असलेले मॅग्नेशियम आणि सल्फेट यामुळे पायांच्या सुजेमध्ये बराच आराम मिळतो.

पायांची सूज दूर करण्यासाठी अॅपल सायडर व्हिनेगर देखील खूप उपयुक्त आहे. एका बादलीत पुरेसे गरम पाणी घ्या जेणेकरुन तुमचे पाय उष्णता सहन करू शकतील. या पाण्यात अॅपल सायडर व्हिनेगर घाला. या पाण्यात पाय बुडवून ठेवा.

आपल्या शरीराची लिम्फॅटिक प्रणाली शरीरातील विष आणि बॅक्टेरिया काढून टाकते. जेव्हा ही प्रणाली योग्यरित्या आपले काम करत नाही, तेव्हा शरीरात विष जमा होऊ लागते. अशा स्थितीत संसर्ग होतो आणि हात किंवा पायात सूज येऊ लागते. (Foot Care)

कोथिंबीर बारीक करून पेस्ट बनवा. ही पेस्ट तुमच्या पायावर लावा, धण्यामध्ये अँटीमाइक्रोबियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. कोरडे झाल्यानंतर कोमट पाण्याने पाय स्वच्छ करा.

मोहरीच्या तेलामध्ये ओमेगा 3 फॅटी अॅसिडसह अँटी-मायक्रोबियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. पायाला कोमट मसाज केल्याने पायांची सूज दूर होते.

खराब रक्ताभिसरणाच्या या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका. घरगुती उपाय करूनही पायांची सूज कमी येत नसेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.