73 व्या वर्षीही दाट केसांचं रहस्य! प्रियांका चोप्राच्या आईचा DIY घरगुती हेअर मास्क viral; पाहा कसा बनवायचा

Priyanka Chopra's Mother Dr. Madhu Chopra's DIY Hair Mask: तुमचे केस सतत गळत आहेत, केसांची घनता कमी होत चालली आहे किंवा केसांची नैसर्गिक चमक नाहीशी झाली आहे? मग अशावेळी महागड्या हेअर प्रॉडक्ट्स वापरण्याऐवजी काही सोपे घरगुती उपायही केसांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतात. बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा (Priyanka Chopra) हिची आई आणि प्रसिद्ध कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉ. मधू चोप्रा (Dr. Madhu Chopra) यांनी नुकताच एक घरगुती हेअर मास्क शेअर केला आहे. स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या काही घटकांपासून तयार होणारा हा मास्क केस दाट, मजबूत आणि चमकदार ठेवायला मदत करू शकतो, असं त्या सांगतात..काय आहे हा हेअर मास्क?डॉ. मधु चोप्रा यांच्या मते, हा हेअर मास्क त्यांच्या आठवड्याच्या हेअर केअर रूटीनचा एक भाग आहे. हा मास्क तयार करण्यासाठी त्या नारळाचं तेल, मेथी दाणे, रोजमेरीची एक फांदी, शिजवलेल्या भाताचं पाणी आणि भिजवलेल्या चिया बिया वापरतात..5-4-5 Walking Pattern: फक्त 15 मिनिटं चालल्याने झटक्यात कॅलरीज बर्न होतात? काय आहे ही '5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न' जो सगळ्यांनाच आवडतोय.मास्क कसा वापरायचा?भिजवलेल्या चिया बियांमुळे हे मिश्रण थोडं जेलसारखं होतं, त्यामुळे ते केसांना लावणं सोपं जातं. हे सर्व पदार्थ थोड्या प्रमाणात एकत्र मिसळून मास्क तयार करा. हा मास्क केसांना लावा, सुमारे एक तास तसाच ठेवा आणि नंतर केस स्वच्छ धुवा..डॉ. मधु चोप्रा सांगतात की हा हेअर मास्क केसांची चांगली काळजी घेण्यासाठी मदत करतो आणि केस दाट आणि निरोगी ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. त्यांनी हेही सांगितलं की, महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्यात त्या केसांची वेगवेगळ्या पद्धतीने काळजी घेतात आणि त्यांचं हे हेअर केअर रूटीन त्या लवकरच चाहत्यांसोबत शेअर करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.